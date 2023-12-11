Мэр Перми нашел способ решения проблемы с контрактниками

Жителям Перми, которые решили заключить контракт для участия в спецоперации, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления, который глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение в гордуму.
«Гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах, расположенных на территории Перми, и заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), будет положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с документом. Источник URA.RU в городской думе подтвердил данную информацию.
Ранее Соснин начал агитировать горожан идти служить по контракту. В своем telegram-канале мэр напомнил о мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей. Также градоначальник заявил, что для привлечения контрактников в Перми будет увеличено количество пунктов отбора населения на военную службу.
Обновлено в 11:45
Источник URA.RU в администрации Перми уточнил, что глава города отзовет данную инициативу. Средства на выплаты будут выделены из резервного фонда города. Соответствующее постановление Эдуард Соснин подготовит в ближайшее время, пояснил источник.
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