11 декабря 2023

Мэр Перми нашел способ решения проблемы с контрактниками

Пермякам, которые пойдут на контрактную службу, выплатят по 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам, заключившим контракт, будут выплачивать 100 тысяч рублей Фото:

Жителям Перми, которые решили заключить контракт для участия в спецоперации, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления, который глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение в гордуму.

«Гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах, расположенных на территории Перми, и заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), будет положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с документом. Источник URA.RU в городской думе подтвердил данную информацию.

Ранее Соснин начал агитировать горожан идти служить по контракту. В своем telegram-канале мэр напомнил о мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей. Также градоначальник заявил, что для привлечения контрактников в Перми будет увеличено количество пунктов отбора населения на военную службу.

Обновлено в 11:45

Источник URA.RU в администрации Перми уточнил, что глава города отзовет данную инициативу. Средства на выплаты будут выделены из резервного фонда города. Соответствующее постановление Эдуард Соснин подготовит в ближайшее время, пояснил источник.

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Жителям Перми, которые решили заключить контракт для участия в спецоперации, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления, который глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение в гордуму. «Гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах, расположенных на территории Перми, и заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), будет положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с документом. Источник URA.RU в городской думе подтвердил данную информацию. Ранее Соснин начал агитировать горожан идти служить по контракту. В своем telegram-канале мэр напомнил о мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей. Также градоначальник заявил, что для привлечения контрактников в Перми будет увеличено количество пунктов отбора населения на военную службу. Обновлено в 11:45 Источник URA.RU в администрации Перми уточнил, что глава города отзовет данную инициативу. Средства на выплаты будут выделены из резервного фонда города. Соответствующее постановление Эдуард Соснин подготовит в ближайшее время, пояснил источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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