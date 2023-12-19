В Екатеринбург накануне президентской кампании съехались организаторы выборов

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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года Фото:

В Екатеринбурге накануне старта президентской кампании собрали форум-учебу организаторов выборов. На него съехались три тысячи человек — представители избиркомов Свердловской области и других регионов России.

«Деловое мероприятие проходит в конгресс-холле „Екатеринбург-ЭКСПО“. Оно приурочено к тридцатилетию избирательной системы и старту избирательной кампании по выборам президента РФ. <…> В рамках форума опытом поделятся председатели избирательных комиссий ЯНАО, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей», — сообщается в telegram-канале Свердловского облизбиркома.

Дискуссию модерирует председатель регионального избиркома Елена Клименко. От правительства Свердловской области на форуме выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов.

Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже подал документы для участия в качестве самовыдвиженца.

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В Екатеринбурге накануне старта президентской кампании собрали форум-учебу организаторов выборов. На него съехались три тысячи человек — представители избиркомов Свердловской области и других регионов России. «Деловое мероприятие проходит в конгресс-холле „Екатеринбург-ЭКСПО“. Оно приурочено к тридцатилетию избирательной системы и старту избирательной кампании по выборам президента РФ. <…> В рамках форума опытом поделятся председатели избирательных комиссий ЯНАО, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей», — сообщается в telegram-канале Свердловского облизбиркома. Дискуссию модерирует председатель регионального избиркома Елена Клименко. От правительства Свердловской области на форуме выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов. Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже подал документы для участия в качестве самовыдвиженца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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