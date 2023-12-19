В Екатеринбург накануне президентской кампании съехались организаторы выборов

В Екатеринбурге накануне старта президентской кампании собрали форум-учебу организаторов выборов. На него съехались три тысячи человек — представители избиркомов Свердловской области и других регионов России.
«Деловое мероприятие проходит в конгресс-холле „Екатеринбург-ЭКСПО“. Оно приурочено к тридцатилетию избирательной системы и старту избирательной кампании по выборам президента РФ. <…> В рамках форума опытом поделятся председатели избирательных комиссий ЯНАО, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей», — сообщается в telegram-канале Свердловского облизбиркома.
Дискуссию модерирует председатель регионального избиркома Елена Клименко. От правительства Свердловской области на форуме выступил политический вице-губернатор Олег Чемезов.
Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже подал документы для участия в качестве самовыдвиженца.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.