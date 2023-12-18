18 декабря 2023

Алена Водонаева призвала запретить «детское шампанское»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Водонаева на презентации ЛЭтуаль. Тюмень, водонаева алена
Водонаева высказалась о запрете напитка в своих соцсетях Фото:

Бывшая участница «Дома-2», журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) призвала запретить «детское шампанское». Критику в адрес напитка с недетским названием она высказала в своем telegram-канале.

«Никогда не понимала эту дичь. Еще бы детские сигары выпустили. Давно пора запретить это „детское шампанское“. И это действительно то, что надо запрещать. А не аборты», — пишет Водонаева.

Своими словами она поддержала инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева. Чиновник заявил, что намерен запретить название «детское шампанское», и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей.

Ранее телеведущая из Тюмени раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. По словам Водонаевой, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе.

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Бывшая участница «Дома-2», журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) призвала запретить «детское шампанское». Критику в адрес напитка с недетским названием она высказала в своем telegram-канале. «Никогда не понимала эту дичь. Еще бы детские сигары выпустили. Давно пора запретить это „детское шампанское“. И это действительно то, что надо запрещать. А не аборты», — пишет Водонаева. Своими словами она поддержала инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева. Чиновник заявил, что намерен запретить название «детское шампанское», и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей. Ранее телеведущая из Тюмени раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. По словам Водонаевой, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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