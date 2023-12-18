Алена Водонаева призвала запретить «детское шампанское»

19 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Водонаева высказалась о запрете напитка в своих соцсетях Фото: Штерн Эдуард © URA.RU Бывшая участница «Дома-2», журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) призвала запретить «детское шампанское». Критику в адрес напитка с недетским названием она высказала в своем telegram-канале. «Никогда не понимала эту дичь. Еще бы детские сигары выпустили. Давно пора запретить это „детское шампанское“. И это действительно то, что надо запрещать. А не аборты», — пишет Водонаева. Своими словами она поддержала инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева. Чиновник заявил, что намерен запретить название «детское шампанское», и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей. Ранее телеведущая из Тюмени раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. По словам Водонаевой, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе.

Бывшая участница «Дома-2», журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) призвала запретить «детское шампанское». Критику в адрес напитка с недетским названием она высказала в своем telegram-канале. «Никогда не понимала эту дичь. Еще бы детские сигары выпустили. Давно пора запретить это „детское шампанское“. И это действительно то, что надо запрещать. А не аборты», — пишет Водонаева. Своими словами она поддержала инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева. Чиновник заявил, что намерен запретить название «детское шампанское», и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей. Ранее телеведущая из Тюмени раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. По словам Водонаевой, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе.