Телеведущая из Тюмени Водонаева раскритиковала воспитание и поведение мужчин

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
По словам девушки, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе Фото:

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. Об этом она заявила во время интервью певице Наталье Подольской. По словам девушки, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе.

«Я хожу на свидания, и я вижу эти проблемы в мужчинах. Они воспитаны в жопу поцелованными. Очень много мужчин, которые хотят общаться, ухаживают, и некоторые даже красиво ухаживают. Но они не знают, что такое ответственность, они инфантильны. Они трусливы в глобальном понимании жизни. Они с собой не могут разобраться. Как они тебя поведут за собой?» — задалась вопросом знаменитая уроженка Тюмени.

Телеведущая добавила, что мужчинам необходимо брать на себя ответственность, выполнять обязанности, которые на него накладываются в определенный период жизни. «Мужчина должен добиваться, двигаться, выполнять свои обязанности. Женщина тоже должна», — добавила Водонаева.

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Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. Об этом она заявила во время интервью певице Наталье Подольской. По словам девушки, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе. «Я хожу на свидания, и я вижу эти проблемы в мужчинах. Они воспитаны в жопу поцелованными. Очень много мужчин, которые хотят общаться, ухаживают, и некоторые даже красиво ухаживают. Но они не знают, что такое ответственность, они инфантильны. Они трусливы в глобальном понимании жизни. Они с собой не могут разобраться. Как они тебя поведут за собой?» — задалась вопросом знаменитая уроженка Тюмени. Телеведущая добавила, что мужчинам необходимо брать на себя ответственность, выполнять обязанности, которые на него накладываются в определенный период жизни. «Мужчина должен добиваться, двигаться, выполнять свои обязанности. Женщина тоже должна», — добавила Водонаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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