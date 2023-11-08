Телеведущая из Тюмени Водонаева раскритиковала воспитание и поведение мужчин

08 ноября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

По словам девушки, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. Об этом она заявила во время интервью певице Наталье Подольской. По словам девушки, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе. «Я хожу на свидания, и я вижу эти проблемы в мужчинах. Они воспитаны в жопу поцелованными. Очень много мужчин, которые хотят общаться, ухаживают, и некоторые даже красиво ухаживают. Но они не знают, что такое ответственность, они инфантильны. Они трусливы в глобальном понимании жизни. Они с собой не могут разобраться. Как они тебя поведут за собой?» — задалась вопросом знаменитая уроженка Тюмени. Телеведущая добавила, что мужчинам необходимо брать на себя ответственность, выполнять обязанности, которые на него накладываются в определенный период жизни. «Мужчина должен добиваться, двигаться, выполнять свои обязанности. Женщина тоже должна», — добавила Водонаева.

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала воспитание и поведение современных мужчин. Об этом она заявила во время интервью певице Наталье Подольской. По словам девушки, мужчины не знают, что такое ответственность, и не могут разобраться в себе. «Я хожу на свидания, и я вижу эти проблемы в мужчинах. Они воспитаны в жопу поцелованными. Очень много мужчин, которые хотят общаться, ухаживают, и некоторые даже красиво ухаживают. Но они не знают, что такое ответственность, они инфантильны. Они трусливы в глобальном понимании жизни. Они с собой не могут разобраться. Как они тебя поведут за собой?» — задалась вопросом знаменитая уроженка Тюмени. Телеведущая добавила, что мужчинам необходимо брать на себя ответственность, выполнять обязанности, которые на него накладываются в определенный период жизни. «Мужчина должен добиваться, двигаться, выполнять свои обязанности. Женщина тоже должна», — добавила Водонаева.