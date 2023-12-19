Девочка-«маугли» из Екатеринбурга жила с матерью при скандальном Среднеуральском монастыре

Мать и дочь-«маугли» перебрались в Екатеринбург из Среднеуральского монастыря

19 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Монастырь семья покинула, когда выселили всех монахинь Фото: Анна Майорова © URA.RU Девочка, которая не училась в школе и жила в квартире с могильными крестами, раньше жила с мамой при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. В Екатеринбург они переехали не так давно. «В двушку на Кишиневской семья перебралась два года назад — когда монахинь выселили из обители, а на духовника завели дело об экстремизме. Соседи замечали странности: мама 13-летней девочки таскала с кладбища кресты и не выпускала дочь из квартиры», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Создатель Среднеуральского женского монастыря, экс-схиигумен Сергий (Романов) лишен права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. В декабре 2020 года во время штурма монастыря Сергия задержали. Позже его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Также на Романова завели уголовное дело об экстремизме. Подробнее об этом деле — в материале URA.RU.

Девочка, которая не училась в школе и жила в квартире с могильными крестами, раньше жила с мамой при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. В Екатеринбург они переехали не так давно. «В двушку на Кишиневской семья перебралась два года назад — когда монахинь выселили из обители, а на духовника завели дело об экстремизме. Соседи замечали странности: мама 13-летней девочки таскала с кладбища кресты и не выпускала дочь из квартиры», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Создатель Среднеуральского женского монастыря, экс-схиигумен Сергий (Романов) лишен права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. В декабре 2020 года во время штурма монастыря Сергия задержали. Позже его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Также на Романова завели уголовное дело об экстремизме. Подробнее об этом деле — в материале URA.RU.