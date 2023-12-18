Жители ХМАО стали чаще обращаться в прокуратуру из-за неубранного снега

19 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

В прокуратуре призвали руководство муниципалитетов ХМАО решить вопрос с уборкой снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Югре участились жалобы местных жителей на плохую работу коммунальных служб при уборке снега. Обращения от граждан поступают в окружную прокуратуру. Об этом на заседании координационного совета органов местного самоуправления сообщила старший помощник прокурора ХМАО Марьяна Королева. «Вопросы, которые мы не можем оставить без внимания, касаются общенадзорной деятельности. К нам стали поступать жалобы по несвоевременной очистке дорог в зимний период. Пожалуйста, займитесь этим вопросом в рамках муниципального нормотворчества», — пояснила Королева. Также она упомянула о важности предварительной подготовки к сезону пожароопасности, в том числе в части рефинансирования этой сферы. Депутаты окружной думы уже неоднократно затрагивали проблему уборки снега на тротуарах и дорогах в муниципалитетах ХМАО. В частности, возмущение чиновников вызывает некачественная очистка дорог возле бордюров, что приводит к сужению дорог и, как следствие, возникновению аварийных ситуаций. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО региональное отделение «Общероссийского народного фронта» нашло 76 нарушений во время проведения акции «Снежный фронт». В ходе мероприятия жители могли пожаловаться на некачественную уборку территории города от снега. Больше всего нарушений выявлено в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске — там общественники обнаружили территории, которые не убирали месяц и более. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югре участились жалобы местных жителей на плохую работу коммунальных служб при уборке снега. Обращения от граждан поступают в окружную прокуратуру. Об этом на заседании координационного совета органов местного самоуправления сообщила старший помощник прокурора ХМАО Марьяна Королева. «Вопросы, которые мы не можем оставить без внимания, касаются общенадзорной деятельности. К нам стали поступать жалобы по несвоевременной очистке дорог в зимний период. Пожалуйста, займитесь этим вопросом в рамках муниципального нормотворчества», — пояснила Королева. Также она упомянула о важности предварительной подготовки к сезону пожароопасности, в том числе в части рефинансирования этой сферы. Депутаты окружной думы уже неоднократно затрагивали проблему уборки снега на тротуарах и дорогах в муниципалитетах ХМАО. В частности, возмущение чиновников вызывает некачественная очистка дорог возле бордюров, что приводит к сужению дорог и, как следствие, возникновению аварийных ситуаций. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО региональное отделение «Общероссийского народного фронта» нашло 76 нарушений во время проведения акции «Снежный фронт». В ходе мероприятия жители могли пожаловаться на некачественную уборку территории города от снега. Больше всего нарушений выявлено в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске — там общественники обнаружили территории, которые не убирали месяц и более.