Собянин: ПВО отразила атаку беспилотника на Москву

На месте падения беспилотника работают сотрудники оперативных служб, рассказал Сергей Собянин
Атака беспилотника на Москву отражено российской ПВО. Дрон сбит в Одинцовском городском округе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Сергей Собянин в своем
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. Ранее в трех аэропортах Москвы вводился план «Ковер»
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.