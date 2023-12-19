Собянин: ПВО отразила атаку беспилотника на Москву

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
На месте падения беспилотника работают сотрудники оперативных служб, рассказал Сергей Собянин Фото:

Атака беспилотника на Москву отражено российской ПВО. Дрон сбит в Одинцовском городском округе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. Ранее в трех аэропортах Москвы вводился план «Ковер»

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Атака беспилотника на Москву отражено российской ПВО. Дрон сбит в Одинцовском городском округе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. Ранее в трех аэропортах Москвы вводился план «Ковер»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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