В Тюмени выросла стоимость аренды квартир

19 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

По оценке риелторов, стоимость аренды квартиры в праздники увеличилась в Тюмени на 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новый год в Тюмени В Тюмени в преддверии новогодних праздников выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ожидаемо в преддверии праздников в Тюмени выросла стоимость аренды жилья. Снять квартиру посуточно будет гораздо дешевле, чем забронировать номер в гостинице, собственники квартир это прекрасно знают и поднимают перед праздниками цены. В среднем цена выросла на 10-12%», — сообщил собеседник агентства. По словам риелтора, свободных квартир до двух — трех тысяч рублей в центральной части города уже не найти. Минимальная стоимость жилья, расположенного в популярных локациях города, начинается от четырех тысяч рублей за сутки и выше. Ранее агентство писало о том, что в тюменских гостиницах почти не осталось свободных мест на новогодние праздники. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз.

В Тюмени в преддверии новогодних праздников выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ожидаемо в преддверии праздников в Тюмени выросла стоимость аренды жилья. Снять квартиру посуточно будет гораздо дешевле, чем забронировать номер в гостинице, собственники квартир это прекрасно знают и поднимают перед праздниками цены. В среднем цена выросла на 10-12%», — сообщил собеседник агентства. По словам риелтора, свободных квартир до двух — трех тысяч рублей в центральной части города уже не найти. Минимальная стоимость жилья, расположенного в популярных локациях города, начинается от четырех тысяч рублей за сутки и выше. Ранее агентство писало о том, что в тюменских гостиницах почти не осталось свободных мест на новогодние праздники. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз.