В Тюмени выросла стоимость аренды квартир

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По оценке риелторов, стоимость аренды квартиры в праздники увеличилась в Тюмени на 10% Фото:
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Новый год в Тюмени

В Тюмени в преддверии новогодних праздников выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ожидаемо в преддверии праздников в Тюмени выросла стоимость аренды жилья. Снять квартиру посуточно будет гораздо дешевле, чем забронировать номер в гостинице, собственники квартир это прекрасно знают и поднимают перед праздниками цены. В среднем цена выросла на 10-12%», — сообщил собеседник агентства.

По словам риелтора, свободных квартир до двух — трех тысяч рублей в центральной части города уже не найти. Минимальная стоимость жилья, расположенного в популярных локациях города, начинается от четырех тысяч рублей за сутки и выше.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских гостиницах почти не осталось свободных мест на новогодние праздники. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз.

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В Тюмени в преддверии новогодних праздников выросла стоимость аренды квартир. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ожидаемо в преддверии праздников в Тюмени выросла стоимость аренды жилья. Снять квартиру посуточно будет гораздо дешевле, чем забронировать номер в гостинице, собственники квартир это прекрасно знают и поднимают перед праздниками цены. В среднем цена выросла на 10-12%», — сообщил собеседник агентства. По словам риелтора, свободных квартир до двух — трех тысяч рублей в центральной части города уже не найти. Минимальная стоимость жилья, расположенного в популярных локациях города, начинается от четырех тысяч рублей за сутки и выше. Ранее агентство писало о том, что в тюменских гостиницах почти не осталось свободных мест на новогодние праздники. При этом, в некоторых местах стоимость проживания выросла в несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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