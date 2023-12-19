Власти субсидируют авиарейс Курган — Сургут в 2024 году

19 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Перелеты из Кургана в Сургут и обратно будут субсидированы из областного бюджета Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания, осуществляющая пассажирские рейсы из Кургана в Сургут, в 2024 году получит субсидии из областного бюджета. Информация об этом размещена на сайте департамента экономического развития Курганской области. «Предоставить ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении в 2024 финансовом году воздушных перевозок пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам Курган — Сургут — Курган», — указано в приказе департамента о выделении субсидии из областного бюджета в пользу авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что субсидирование перелетов в Курган из Сургута, Сочи и Санкт-Петербурга на 2023 год планировалось из федерального бюджета. Также с 2023 года авиарейс до Сургута сделали круглогодичным, а не сезонным в отличии от рейсов до Сочи и Санкт-Петербурга.

Авиакомпания, осуществляющая пассажирские рейсы из Кургана в Сургут, в 2024 году получит субсидии из областного бюджета. Информация об этом размещена на сайте департамента экономического развития Курганской области. «Предоставить ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении в 2024 финансовом году воздушных перевозок пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам Курган — Сургут — Курган», — указано в приказе департамента о выделении субсидии из областного бюджета в пользу авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что субсидирование перелетов в Курган из Сургута, Сочи и Санкт-Петербурга на 2023 год планировалось из федерального бюджета. Также с 2023 года авиарейс до Сургута сделали круглогодичным, а не сезонным в отличии от рейсов до Сочи и Санкт-Петербурга.