Власти субсидируют авиарейс Курган — Сургут в 2024 году

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полет, земля, иллюминатор, крыло самолета, вид
Перелеты из Кургана в Сургут и обратно будут субсидированы из областного бюджета Курганской области Фото:

Авиакомпания, осуществляющая пассажирские рейсы из Кургана в Сургут, в 2024 году получит субсидии из областного бюджета. Информация об этом размещена на сайте департамента экономического развития Курганской области.

«Предоставить ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении в 2024 финансовом году воздушных перевозок пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам Курган — Сургут — Курган», — указано в приказе департамента о выделении субсидии из областного бюджета в пользу авиакомпании.

Ранее URA.RU писало, что субсидирование перелетов в Курган из Сургута, Сочи и Санкт-Петербурга на 2023 год планировалось из федерального бюджета. Также с 2023 года авиарейс до Сургута сделали круглогодичным, а не сезонным в отличии от рейсов до Сочи и Санкт-Петербурга.

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Авиакомпания, осуществляющая пассажирские рейсы из Кургана в Сургут, в 2024 году получит субсидии из областного бюджета. Информация об этом размещена на сайте департамента экономического развития Курганской области. «Предоставить ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении в 2024 финансовом году воздушных перевозок пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по маршрутам Курган — Сургут — Курган», — указано в приказе департамента о выделении субсидии из областного бюджета в пользу авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что субсидирование перелетов в Курган из Сургута, Сочи и Санкт-Петербурга на 2023 год планировалось из федерального бюджета. Также с 2023 года авиарейс до Сургута сделали круглогодичным, а не сезонным в отличии от рейсов до Сочи и Санкт-Петербурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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