Шойгу раскрыл, сколько территорий освободили ВС РФ с начала СВО

Шойгу: ВС РФ освободили в 5 раз больше территории, чем ЛНР и ДНР занимали ранее
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
ВС РФ освободили 83 000 квадратных метров территории, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобожденная российской армией территория в пять раз превышает ту, которую контролировали Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) до начала спецоперации на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

«ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации», — заявил Шойгу. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Глава Минобороны выступил заседании коллегии российского оборонного ведомства и добавил, что общая площадь освобожденной территории составляет 83 000 квадратных километров с населением свыше пяти миллионов человек.

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Освобожденная российской армией территория в пять раз превышает ту, которую контролировали Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) до начала спецоперации на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. «ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации», — заявил Шойгу. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Глава Минобороны выступил заседании коллегии российского оборонного ведомства и добавил, что общая площадь освобожденной территории составляет 83 000 квадратных километров с населением свыше пяти миллионов человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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