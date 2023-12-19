В мире Украина Шойгу раскрыл, сколько территорий освободили ВС РФ с начала СВО Шойгу: ВС РФ освободили в 5 раз больше территории, чем ЛНР и ДНР занимали ранее 19 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 + ВС РФ освободили 83 000 квадратных метров территории, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобожденная российской армией территория в пять раз превышает ту, которую контролировали Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) до начала спецоперации на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. «ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации», — заявил Шойгу. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Глава Минобороны выступил заседании коллегии российского оборонного ведомства и добавил, что общая площадь освобожденной территории составляет 83 000 квадратных километров с населением свыше пяти миллионов человек. Освобожденная российской армией территория в пять раз превышает ту, которую контролировали Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) до начала спецоперации на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. «ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации», — заявил Шойгу. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Глава Минобороны выступил заседании коллегии российского оборонного ведомства и добавил, что общая площадь освобожденной территории составляет 83 000 квадратных километров с населением свыше пяти миллионов человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям