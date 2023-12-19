Шойгу раскрыл, сколько территорий освободили ВС РФ с начала СВО

Освобожденная российской армией территория в пять раз превышает ту, которую контролировали Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) до начала спецоперации на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.
«ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала спецоперации», — заявил Шойгу. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Глава Минобороны выступил заседании коллегии российского оборонного ведомства и добавил, что общая площадь освобожденной территории составляет 83 000 квадратных километров с населением свыше пяти миллионов человек.
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