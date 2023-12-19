Определился первый соперник Путина на выборах президента-2024

ЛДПР выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Партия приняла решение о кандидате на выборы президента во время съезда в Москве Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидатом в президенты России от ЛДПР на выборах в 2024 году будет лидер фракции Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на съезде партии.

«Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого», — передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит в московском «Крокус Экспо».

Слуцкий стал вторым кандидатом в президенты на выборах-2024 после действующего главы государства Владимира Путина. Президент объявил о планах баллотироваться на следующий срок 8 декабря, а уже 18 декабря подал документы для участия в президентской гонке как самовыдвиженец. Другие партии на данный момент не объявляли о выдвижении кандидатов на голосование.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидатом в президенты России от ЛДПР на выборах в 2024 году будет лидер фракции Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на съезде партии. «Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого», — передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит в московском «Крокус Экспо». Слуцкий стал вторым кандидатом в президенты на выборах-2024 после действующего главы государства Владимира Путина. Президент объявил о планах баллотироваться на следующий срок 8 декабря, а уже 18 декабря подал документы для участия в президентской гонке как самовыдвиженец. Другие партии на данный момент не объявляли о выдвижении кандидатов на голосование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...