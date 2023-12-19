Определился первый соперник Путина на выборах президента-2024

Кандидатом в президенты России от ЛДПР на выборах в 2024 году будет лидер фракции Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на съезде партии.
«Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого», — передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит в московском «Крокус Экспо».
Слуцкий стал вторым кандидатом в президенты на выборах-2024 после действующего главы государства Владимира Путина. Президент объявил о планах баллотироваться на следующий срок 8 декабря, а уже 18 декабря подал документы для участия в президентской гонке как самовыдвиженец. Другие партии на данный момент не объявляли о выдвижении кандидатов на голосование.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.