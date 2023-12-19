Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО

Потери ВСУ превысили 383 тысячи, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24.
Ранее Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота.
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