В мире Украина Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных 19 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 + Потери ВСУ превысили 383 тысячи, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Ранее Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Ранее Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям