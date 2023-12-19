Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных
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Потери ВСУ превысили 383 тысячи, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24.

Ранее Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота.

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации составили более 383 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Ранее Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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