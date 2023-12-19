Путин пообещал не вмешиваться в дела Европы

Путин: Россия не планирует вмешиваться в дела Европы
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия будет исходить из своих интересов, заявил Владимир Путин Фото:

Россия не планирует вмешиваться в дела Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы», — сказал Путин на коллегии Минобороны, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что страна будет исходить из своих интересов.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО, передает RT.

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Россия не планирует вмешиваться в дела Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы», — сказал Путин на коллегии Минобороны, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что страна будет исходить из своих интересов. Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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