ФСБ предупредила об усилении засылки украинских диверсантов в Россию

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Власти Украины могут усилить заброску диверсантов на территорию РФ, заявил глава ФСБ Александр Бортников
Власти Украины могут усилить заброску диверсантов на территорию РФ, заявил глава ФСБ Александр Бортников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти усилят скрытую борьбу, направленную на отправку агентов и диверсантов на российскую территорию. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

«Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию», — сказал Бортников в интервью «Первому каналу». Он добавил, что ведомство проводит необходимые мероприятия для выявления украинских агентов и диверсантов, находящихся на территории РФ. В настоящее время ФСБ не распространяет многие результаты своей работы против украинских агентов и диверсантов, однако Бортников заверил, что информация об этом будет обязательно раскрыта в будущем.

Ранее группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Белгородскую область. Пограничники обнаружили противника рядом с хутором Старый Волоконовского района. В составе диверсионно-разведывательной группы числилось пять человек. Также диверсанты с Украины совершали попытку проникнуть на территорию Брянской области, передает «Утро.ру».

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Украинские власти усилят скрытую борьбу, направленную на отправку агентов и диверсантов на российскую территорию. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников. «Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию», — сказал Бортников в интервью «Первому каналу». Он добавил, что ведомство проводит необходимые мероприятия для выявления украинских агентов и диверсантов, находящихся на территории РФ. В настоящее время ФСБ не распространяет многие результаты своей работы против украинских агентов и диверсантов, однако Бортников заверил, что информация об этом будет обязательно раскрыта в будущем. Ранее группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Белгородскую область. Пограничники обнаружили противника рядом с хутором Старый Волоконовского района. В составе диверсионно-разведывательной группы числилось пять человек. Также диверсанты с Украины совершали попытку проникнуть на территорию Брянской области, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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