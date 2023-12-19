ФСБ предупредила об усилении засылки украинских диверсантов в Россию

19 декабря 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Власти Украины могут усилить заброску диверсантов на территорию РФ, заявил глава ФСБ Александр Бортников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти усилят скрытую борьбу, направленную на отправку агентов и диверсантов на российскую территорию. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников. «Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию», — сказал Бортников в интервью «Первому каналу». Он добавил, что ведомство проводит необходимые мероприятия для выявления украинских агентов и диверсантов, находящихся на территории РФ. В настоящее время ФСБ не распространяет многие результаты своей работы против украинских агентов и диверсантов, однако Бортников заверил, что информация об этом будет обязательно раскрыта в будущем. Ранее группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Белгородскую область. Пограничники обнаружили противника рядом с хутором Старый Волоконовского района. В составе диверсионно-разведывательной группы числилось пять человек. Также диверсанты с Украины совершали попытку проникнуть на территорию Брянской области, передает «Утро.ру».

Украинские власти усилят скрытую борьбу, направленную на отправку агентов и диверсантов на российскую территорию. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников. «Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию», — сказал Бортников в интервью «Первому каналу». Он добавил, что ведомство проводит необходимые мероприятия для выявления украинских агентов и диверсантов, находящихся на территории РФ. В настоящее время ФСБ не распространяет многие результаты своей работы против украинских агентов и диверсантов, однако Бортников заверил, что информация об этом будет обязательно раскрыта в будущем. Ранее группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Белгородскую область. Пограничники обнаружили противника рядом с хутором Старый Волоконовского района. В составе диверсионно-разведывательной группы числилось пять человек. Также диверсанты с Украины совершали попытку проникнуть на территорию Брянской области, передает «Утро.ру».