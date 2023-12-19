Зеленский отказался от переговоров с Россией

Переговоры с Россией не являются актуальными, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции.
«Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Стоит напомнить, что на Украине действует официальный запрет на переговоры с Москвой.
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