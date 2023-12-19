Зеленский отказался от переговоров с Россией

19 декабря 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Переговоры с Россией не являются актуальными, заявил Владимир Зеленский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Стоит напомнить, что на Украине действует официальный запрет на переговоры с Москвой.

Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Стоит напомнить, что на Украине действует официальный запрет на переговоры с Москвой.