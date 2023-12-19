Зеленский отказался от переговоров с Россией

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Переговоры с Россией не являются актуальными, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции.

«Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Стоит напомнить, что на Украине действует официальный запрет на переговоры с Москвой.

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Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Стоит напомнить, что на Украине действует официальный запрет на переговоры с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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