Иноагентам хотят запретить занимать должности чиновников в регионах

Московская городская дума (МГД) разработала законопроект, согласно которому иностранным агентам запрещено занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ. Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
«Разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — передает слова Алексея Шапошникова «Интерфакс». Причиной разработки законопроекта стало, что в МГД есть три депутата, которые признаны иноагентами.
Ранее в России был принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Решение приняли на заседании нижней палаты парламента.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.