19 декабря 2023

Иноагентам хотят запретить занимать должности чиновников в регионах

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Межведомственная комиссия по вопросам демографии при правительстве Курганской области, пустое кресло, чиновники в отпуске
Причиной разработки законопроекта стало то, что в МГД есть три иноагента Фото:

Московская городская дума (МГД) разработала законопроект, согласно которому иностранным агентам запрещено занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ. Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

«Разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — передает слова Алексея Шапошникова «Интерфакс». Причиной разработки законопроекта стало, что в МГД есть три депутата, которые признаны иноагентами.

Ранее в России был принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Решение приняли на заседании нижней палаты парламента.

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Московская городская дума (МГД) разработала законопроект, согласно которому иностранным агентам запрещено занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ. Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников. «Разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — передает слова Алексея Шапошникова «Интерфакс». Причиной разработки законопроекта стало, что в МГД есть три депутата, которые признаны иноагентами. Ранее в России был принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Решение приняли на заседании нижней палаты парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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