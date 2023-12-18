Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Уважаемые жители! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей. От моего имени в мессенджере Telegram стали приходить сообщения. Пожалуйста, не отвечайте! Это фейк! Если Вам будут звонить якобы от моего имени, обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны!» — написал глава города в своем telegram-канале.
Ранее мошенники вновь создали фейковый telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. Также подобный случай произошел и с мэром Сургута Андреем Филатовым. Тогда мошенники создали поддельный аккаунт в той же соцсети, чтобы обманывать людей.
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