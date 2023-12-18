18 декабря 2023

Мошенники обманывают людей от лица главы мэра из ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали фейковый аккаунт Алексея Харлова в Telegram Фото:

Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Уважаемые жители! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей. От моего имени в мессенджере Telegram стали приходить сообщения. Пожалуйста, не отвечайте! Это фейк! Если Вам будут звонить якобы от моего имени, обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны!» — написал глава города в своем telegram-канале.

Ранее мошенники вновь создали фейковый telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. Также подобный случай произошел и с мэром Сургута Андреем Филатовым. Тогда мошенники создали поддельный аккаунт в той же соцсети, чтобы обманывать людей.

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Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Уважаемые жители! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей. От моего имени в мессенджере Telegram стали приходить сообщения. Пожалуйста, не отвечайте! Это фейк! Если Вам будут звонить якобы от моего имени, обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны!» — написал глава города в своем telegram-канале. Ранее мошенники вновь создали фейковый telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. Также подобный случай произошел и с мэром Сургута Андреем Филатовым. Тогда мошенники создали поддельный аккаунт в той же соцсети, чтобы обманывать людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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