Мошенники обманывают людей от лица главы мэра из ХМАО. Скрин

19 декабря 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Мошенники создали фейковый аккаунт Алексея Харлова в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Уважаемые жители! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей. От моего имени в мессенджере Telegram стали приходить сообщения. Пожалуйста, не отвечайте! Это фейк! Если Вам будут звонить якобы от моего имени, обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны!» — написал глава города в своем telegram-канале. Ранее мошенники вновь создали фейковый telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. Также подобный случай произошел и с мэром Сургута Андреем Филатовым. Тогда мошенники создали поддельный аккаунт в той же соцсети, чтобы обманывать людей. Фото: telegram-канал, Алексей Харлов,https://t.me/harlov_alex/1424

Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал, что мошенники от его лица создали аккаунт в Telegram, чтобы писать югорчанам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Уважаемые жители! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей. От моего имени в мессенджере Telegram стали приходить сообщения. Пожалуйста, не отвечайте! Это фейк! Если Вам будут звонить якобы от моего имени, обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны!» — написал глава города в своем telegram-канале. Ранее мошенники вновь создали фейковый telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. Также подобный случай произошел и с мэром Сургута Андреем Филатовым. Тогда мошенники создали поддельный аккаунт в той же соцсети, чтобы обманывать людей.