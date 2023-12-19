19 декабря 2023

Российская компания продаст Райффайзенбанку долю строительного концерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, райффайзен банк, лого, эмблема, вывеска
Почти треть доли Strabag SE оценили в 1,5 миллиарда евро Фото:

Райффайзенбанк купит у МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» долю за 1,5 миллиарда евро на австрийском строительном концерне Strabag SE. Об этом сообщает материнская структура банка — Raiffeisen Bank International AG (RBI).

«За пакет в размере 27,78% капитала банк заплатит российской компании 1,51 миллиарда евро», — передает содержимое документа «Интерфакс». Финальная часть сделки намечена на первый квартал 2024 года.

После покупки пакет акций будет передан холдинговой компании Райффайзенбанка, RBI, в виде дивидендов. В компании отметили, что сделка поможет еще существеннее сократить размер российского риска RBI. «RBI продолжит работать над деконсолидацией Райффайзенбанка через продажи или выделения», — пояснили там.

Rasperia Trading является структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. Организация завладела 25% австрийской строительной компании Strabag, с которой сотрудничала при возведении объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году.

В марте 2023 года в RBI заявили о намерении продать или выделить свое российское подразделение («Райффайзенбанк») из периметра группы. В организации добавили, что «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России.

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Райффайзенбанк купит у МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» долю за 1,5 миллиарда евро на австрийском строительном концерне Strabag SE. Об этом сообщает материнская структура банка — Raiffeisen Bank International AG (RBI). «За пакет в размере 27,78% капитала банк заплатит российской компании 1,51 миллиарда евро», — передает содержимое документа «Интерфакс». Финальная часть сделки намечена на первый квартал 2024 года. После покупки пакет акций будет передан холдинговой компании Райффайзенбанка, RBI, в виде дивидендов. В компании отметили, что сделка поможет еще существеннее сократить размер российского риска RBI. «RBI продолжит работать над деконсолидацией Райффайзенбанка через продажи или выделения», — пояснили там. Rasperia Trading является структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. Организация завладела 25% австрийской строительной компании Strabag, с которой сотрудничала при возведении объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году. В марте 2023 года в RBI заявили о намерении продать или выделить свое российское подразделение («Райффайзенбанк») из периметра группы. В организации добавили, что «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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