Российская компания продаст Райффайзенбанку долю строительного концерна

20 декабря 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Почти треть доли Strabag SE оценили в 1,5 миллиарда евро Фото: Игорь Пантин © URA.RU Райффайзенбанк купит у МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» долю за 1,5 миллиарда евро на австрийском строительном концерне Strabag SE. Об этом сообщает материнская структура банка — Raiffeisen Bank International AG (RBI). «За пакет в размере 27,78% капитала банк заплатит российской компании 1,51 миллиарда евро», — передает содержимое документа «Интерфакс». Финальная часть сделки намечена на первый квартал 2024 года. После покупки пакет акций будет передан холдинговой компании Райффайзенбанка, RBI, в виде дивидендов. В компании отметили, что сделка поможет еще существеннее сократить размер российского риска RBI. «RBI продолжит работать над деконсолидацией Райффайзенбанка через продажи или выделения», — пояснили там. Rasperia Trading является структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. Организация завладела 25% австрийской строительной компании Strabag, с которой сотрудничала при возведении объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году. В марте 2023 года в RBI заявили о намерении продать или выделить свое российское подразделение («Райффайзенбанк») из периметра группы. В организации добавили, что «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России.

Райффайзенбанк купит у МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» долю за 1,5 миллиарда евро на австрийском строительном концерне Strabag SE. Об этом сообщает материнская структура банка — Raiffeisen Bank International AG (RBI). «За пакет в размере 27,78% капитала банк заплатит российской компании 1,51 миллиарда евро», — передает содержимое документа «Интерфакс». Финальная часть сделки намечена на первый квартал 2024 года. После покупки пакет акций будет передан холдинговой компании Райффайзенбанка, RBI, в виде дивидендов. В компании отметили, что сделка поможет еще существеннее сократить размер российского риска RBI. «RBI продолжит работать над деконсолидацией Райффайзенбанка через продажи или выделения», — пояснили там. Rasperia Trading является структурой «Базового элемента» бизнесмена Олега Дерипаски. Организация завладела 25% австрийской строительной компании Strabag, с которой сотрудничала при возведении объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году. В марте 2023 года в RBI заявили о намерении продать или выделить свое российское подразделение («Райффайзенбанк») из периметра группы. В организации добавили, что «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России.