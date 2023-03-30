Raiffeisen Bank продаст подразделение в России

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Клипарт по теме Банки. Челябинск, райффайзен банк
Raiffeisen Bank International будет стремиться к продаже российских активов Фото:
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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения («Райффайзенбанк») из периметра группы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», — сказано в сообщении. Как отметили в организации, «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России для выполнения условий своей банковской лицензии и поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло сокращение деловой активности.

Запад ввел жесткие санкции против России с началом спецоперации на Украине. Однако ограничения сказались и на деятельности европейских банков — кредитные организации потеряли миллиарды долларов. В связи с этим, «Райффайзенбанк» начал рассматривать возможные варианты для минимизации потерь, также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. Весной 2022 года Raiffeisen Bank перестал сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе.

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения («Райффайзенбанк») из периметра группы. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», — сказано в сообщении. Как отметили в организации, «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России для выполнения условий своей банковской лицензии и поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло сокращение деловой активности. Запад ввел жесткие санкции против России с началом спецоперации на Украине. Однако ограничения сказались и на деятельности европейских банков — кредитные организации потеряли миллиарды долларов. В связи с этим, «Райффайзенбанк» начал рассматривать возможные варианты для минимизации потерь, также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. Весной 2022 года Raiffeisen Bank перестал сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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