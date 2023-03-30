Raiffeisen Bank продаст подразделение в России

30 марта 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Raiffeisen Bank International будет стремиться к продаже российских активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения («Райффайзенбанк») из периметра группы. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», — сказано в сообщении . Как отметили в организации, «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России для выполнения условий своей банковской лицензии и поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло сокращение деловой активности. Запад ввел жесткие санкции против России с началом спецоперации на Украине. Однако ограничения сказались и на деятельности европейских банков — кредитные организации потеряли миллиарды долларов. В связи с этим, «Райффайзенбанк» начал рассматривать возможные варианты для минимизации потерь, также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. Весной 2022 года Raiffeisen Bank перестал сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения («Райффайзенбанк») из периметра группы. Об этом сообщает пресс-служба банка. «Чтобы сохранить лицензию, мы продолжим некоторую банковскую деятельность в РФ. Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», — сказано в сообщении. Как отметили в организации, «Райффайзенбанк» продолжит поддерживать некоторые банковские операции в России для выполнения условий своей банковской лицензии и поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло сокращение деловой активности. Запад ввел жесткие санкции против России с началом спецоперации на Украине. Однако ограничения сказались и на деятельности европейских банков — кредитные организации потеряли миллиарды долларов. В связи с этим, «Райффайзенбанк» начал рассматривать возможные варианты для минимизации потерь, также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. Весной 2022 года Raiffeisen Bank перестал сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе.