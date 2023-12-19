19 декабря 2023

В Нижневартовске более 75% дорог соответствуют нормативу

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , дорога, улица омская
На дорогах Нижневартовска провели диагностику Фото:

Специалисты из Екатеринбурга провели инструментальную диагностику дорог Нижневартовска. Более 75% соответствуют нормативу, сообщили в мэрии города.

«По результатам инструментальной диагностики с применением цифровых технологий, которую проводили в городе специалисты из Екатеринбурга, более 75% дорог Нижневартовска соответствуют нормативу. Это результат реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ по итогам 2023 года», — сказано на официальном сайте администрации.

В ходе ремонтной кампании текущего года независимая лаборатория оценивает общее состояние дорог. Такой механизм оценки помогает определить состояние дорог и сформировать список тех, что нуждаются в первоочередном обновлении.

В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. На подъезде к поселку Чеускино введено временное ограничение скорости до 70 км/ч.

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Специалисты из Екатеринбурга провели инструментальную диагностику дорог Нижневартовска. Более 75% соответствуют нормативу, сообщили в мэрии города. «По результатам инструментальной диагностики с применением цифровых технологий, которую проводили в городе специалисты из Екатеринбурга, более 75% дорог Нижневартовска соответствуют нормативу. Это результат реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ по итогам 2023 года», — сказано на официальном сайте администрации. В ходе ремонтной кампании текущего года независимая лаборатория оценивает общее состояние дорог. Такой механизм оценки помогает определить состояние дорог и сформировать список тех, что нуждаются в первоочередном обновлении. В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. На подъезде к поселку Чеускино введено временное ограничение скорости до 70 км/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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