В Нижневартовске более 75% дорог соответствуют нормативу

Специалисты из Екатеринбурга провели инструментальную диагностику дорог Нижневартовска. Более 75% соответствуют нормативу, сообщили в мэрии города.
«По результатам инструментальной диагностики с применением цифровых технологий, которую проводили в городе специалисты из Екатеринбурга, более 75% дорог Нижневартовска соответствуют нормативу. Это результат реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ по итогам 2023 года», — сказано на официальном сайте администрации.
В ходе ремонтной кампании текущего года независимая лаборатория оценивает общее состояние дорог. Такой механизм оценки помогает определить состояние дорог и сформировать список тех, что нуждаются в первоочередном обновлении.
В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. На подъезде к поселку Чеускино введено временное ограничение скорости до 70 км/ч.
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