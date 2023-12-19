Сенат США перенес согласование помощи Украине на январь

20 декабря 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Договариваться демократы и республиканцы о помощи Украине будут в январе Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Сенат США перенес согласование выделения помощи Украине в рамках защиты границ на январь. Об этом рассказал сенатор от демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границе, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — заявил конгрессмен Чак Шумер на брифинге. Согласование помощи Киеву завязана на сделку демократов с республиканцами по ужесточению в сфере миграционной политики. Шумер подчеркнул, что это соглашение будет сложным. Стороны будут договариваться после возращения из новогодних праздников. Ранее Чак Шумер сообщал, что американский сенат готов остаться до Нового года для обсуждения миграционного вопроса и выделения помощи Украине. Это позволило бы выделить Киеву 61 миллиард долларов. После этого палата представителей конгресса США заявила, что не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради Украины.

Сенат США перенес согласование выделения помощи Украине в рамках защиты границ на январь. Об этом рассказал сенатор от демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границе, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — заявил конгрессмен Чак Шумер на брифинге. Согласование помощи Киеву завязана на сделку демократов с республиканцами по ужесточению в сфере миграционной политики. Шумер подчеркнул, что это соглашение будет сложным. Стороны будут договариваться после возращения из новогодних праздников. Ранее Чак Шумер сообщал, что американский сенат готов остаться до Нового года для обсуждения миграционного вопроса и выделения помощи Украине. Это позволило бы выделить Киеву 61 миллиард долларов. После этого палата представителей конгресса США заявила, что не намерена изменять свой график работы и рождественских каникул ради Украины.