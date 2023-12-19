19 декабря 2023

Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных РФ по футболу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
У футболистов сборных РФ появится центр подготовки в Сочи Фото:

Президент России Владимир Путин поручил построить национальный центр подготовки сборных РФ по футболу. Властям следует оказать необходимое содействие в его создании, следует из документа опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории „Сириус“ с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков. <…> Это необходимо в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу. Также оказать необходимое содействие в создании такого центра», — написано в документе.

Согласно поручению, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» следует передать земельные участки по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое. Доклад необходимо предоставить до 30 апреля 2024 г.

В Минспорта призвали провести реформу после провала сборной РФ. Министр спорта подчеркнул, что проигрыш в матчах со сборными Дании и Бельгии — «неутешительный итог» выступления российских футболистов. Он выразил свои сожаления по поводу того, что сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

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Президент России Владимир Путин поручил построить национальный центр подготовки сборных РФ по футболу. Властям следует оказать необходимое содействие в его создании, следует из документа опубликованного на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории „Сириус“ с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков. <…> Это необходимо в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу. Также оказать необходимое содействие в создании такого центра», — написано в документе. Согласно поручению, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» следует передать земельные участки по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое. Доклад необходимо предоставить до 30 апреля 2024 г. В Минспорта призвали провести реформу после провала сборной РФ. Министр спорта подчеркнул, что проигрыш в матчах со сборными Дании и Бельгии — «неутешительный итог» выступления российских футболистов. Он выразил свои сожаления по поводу того, что сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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