19 декабря 2023

Суд вынес приговор активистке Крыловой*, задержанной в Киргизии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Суд дал активистке Алене Крыловой 2 года за участие в экстремистском сообществе Фото:

К двум годам лишения свободы приговорили активистку Алену Крылову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за организацию экстремистского сообщества, ранее задержанной в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алена Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества)», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы суда. Приговор назначен 19 декабря 2023 года.

Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Срок будет отсчитываться после ее освобождения из колонии.

Алена Крылова — участница организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). Была задержана и депортирована в Россию из Киргизии, где надеялась получить политическое убежище.

* Алена Крылова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К двум годам лишения свободы приговорили активистку Алену Крылову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за организацию экстремистского сообщества, ранее задержанной в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы. «Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алена Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества)», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы суда. Приговор назначен 19 декабря 2023 года. Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Срок будет отсчитываться после ее освобождения из колонии. Алена Крылова — участница организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). Была задержана и депортирована в Россию из Киргизии, где надеялась получить политическое убежище. * Алена Крылова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...