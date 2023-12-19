Суд вынес приговор активистке Крыловой*, задержанной в Киргизии

20 декабря 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Суд дал активистке Алене Крыловой 2 года за участие в экстремистском сообществе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU К двум годам лишения свободы приговорили активистку Алену Крылову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за организацию экстремистского сообщества, ранее задержанной в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы. «Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алена Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества)», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы суда. Приговор назначен 19 декабря 2023 года. Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Срок будет отсчитываться после ее освобождения из колонии. Алена Крылова — участница организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). Была задержана и депортирована в Россию из Киргизии, где надеялась получить политическое убежище. * Алена Крылова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

К двум годам лишения свободы приговорили активистку Алену Крылову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за организацию экстремистского сообщества, ранее задержанной в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы. «Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алена Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества)», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы суда. Приговор назначен 19 декабря 2023 года. Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Срок будет отсчитываться после ее освобождения из колонии. Алена Крылова — участница организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). Была задержана и депортирована в Россию из Киргизии, где надеялась получить политическое убежище. * Алена Крылова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга