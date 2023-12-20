В Киеве осквернили еврейский священный символ

Украинец осквернил расположенную в Киеве ханукию
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День освобождения Освенцима в екатеринбургской синагоге, свечи, еврей, синагога, ханукия, менора, иудаизм, религия
Украинец осквернил установленную в центре Киева ханукию Фото:

Мужчина осквернил расположенную в центре Киеве ханукию. Это восьмиконечный светильник, который является главным символ священного еврейского праздника Ханука. Об этом рассказала пресс-служба ГУ Национальной полиции в городе.

«Правоохранители задержали жителя Киевской области, который осквернил ханукию в центре столицы. Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей», — указано в сообщении ведомства в соцсети.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Мужчина осквернил расположенную в центре Киеве ханукию. Это восьмиконечный светильник, который является главным символ священного еврейского праздника Ханука. Об этом рассказала пресс-служба ГУ Национальной полиции в городе. «Правоохранители задержали жителя Киевской области, который осквернил ханукию в центре столицы. Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей», — указано в сообщении ведомства в соцсети. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет ограничения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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