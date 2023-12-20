В Киеве осквернили еврейский священный символ

Украинец осквернил расположенную в Киеве ханукию

Украинец осквернил установленную в центре Киева ханукию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина осквернил расположенную в центре Киеве ханукию. Это восьмиконечный светильник, который является главным символ священного еврейского праздника Ханука. Об этом рассказала пресс-служба ГУ Национальной полиции в городе.

«Правоохранители задержали жителя Киевской области, который осквернил ханукию в центре столицы. Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей», — указано в сообщении ведомства в соцсети.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет ограничения свободы.