Депутат Госдумы Выборный предложил кастрировать педофилов

Выборный предложил вернуться к вопросу о химической кастрации педофилов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный считает, что совершившие преступления против половой неприкосновенности детей несут недостаточное наказание. Он предложил вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов.

«Целесообразно одновременно с введением запрета проработать вопрос о фиксации факта его нарушения и ужесточения ответственности. А также вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов», — заявил Выборный. Также он добавил, что, даже при введении запрета посещать организации для детей, нарушившее этот запрет лицо не будет нести наказание, которое было бы равноценно опасности его поведения.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете посещения школ, дошкольных учреждений, лагерей, детских и спортивных площадок гражданам, совершившим насильственные действия над детьми и имеющих непогашенную или неснятую судимость. При этом Правительство отмечает, что запрет будет трудно установить.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД запрещать педофилам посещать места скопления детей. При этом указывается, что такие граждане не смогут посещать детские площадки с возрастными ограничениями, но не те, которые доступны для всех несовершеннолетних старше 14 лет.