«Ведомости»: педофилам запретят посещать места скопления детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД запрещать педофилам посещать места скопления детей. Об этом сообщает источник в комиссии. Такой запрет может войти в число мер административного надзора.
«Комиссия одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, которые имеют непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Этот запрет может стать частью мер административного надзора: изменения предлагается внести в ст. 4 закона „Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким гражданам будет запрещено посещать игровые и спортивные площадки, детские лагеря и школы. Документ одобрили Минюст и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. При этом указывается, что такие граждане не смогут посещать детские площадки с возрастными ограничениями, но не те, которые доступны для всех несовершеннолетних старше 14 лет.
В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для граждан, работающих в сфере образования и защиты детей, а также проживающих с несовершеннолетними. Преступление, совершенное группой лиц, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности до 10 лет. За укрывательство таких преступлений предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
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