«Ведомости»: педофилам запретят посещать места скопления детей

05 декабря 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Педофилам запретят посещать детские площадки, школы и лагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД запрещать педофилам посещать места скопления детей. Об этом сообщает источник в комиссии. Такой запрет может войти в число мер административного надзора. «Комиссия одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, которые имеют непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Этот запрет может стать частью мер административного надзора: изменения предлагается внести в ст. 4 закона „Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким гражданам будет запрещено посещать игровые и спортивные площадки, детские лагеря и школы. Документ одобрили Минюст и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. При этом указывается, что такие граждане не смогут посещать детские площадки с возрастными ограничениями, но не те, которые доступны для всех несовершеннолетних старше 14 лет. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для граждан, работающих в сфере образования и защиты детей, а также проживающих с несовершеннолетними. Преступление, совершенное группой лиц, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности до 10 лет. За укрывательство таких преступлений предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД запрещать педофилам посещать места скопления детей. Об этом сообщает источник в комиссии. Такой запрет может войти в число мер административного надзора. «Комиссия одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, которые имеют непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Этот запрет может стать частью мер административного надзора: изменения предлагается внести в ст. 4 закона „Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким гражданам будет запрещено посещать игровые и спортивные площадки, детские лагеря и школы. Документ одобрили Минюст и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. При этом указывается, что такие граждане не смогут посещать детские площадки с возрастными ограничениями, но не те, которые доступны для всех несовершеннолетних старше 14 лет. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон по усилению защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. В частности, вводятся отягчающие обстоятельства для граждан, работающих в сфере образования и защиты детей, а также проживающих с несовершеннолетними. Преступление, совершенное группой лиц, с использованием интернета, а также людьми, уже судимыми за педофилию, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности до 10 лет. За укрывательство таких преступлений предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.