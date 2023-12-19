Двум курганским судам ищут председателей

В Курганской области ищут претендентов на должности председателей в двух районных судах. Эта информация появилась на сайте квалификационной коллегии.
«Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантных должностей: председателя Кетовского районного суда, председателя Юргамышского районного суда Курганской области», — сообщает коллегия. Заявления от кандидатов принимаются в Курганском областном суде до 6 февраля 2024 года.
В настоящий момент ио председателя в Юргамыше является судья Ольга Баязитова. Экс-председатель кетовского райсуда Юрий Банников был назначен зампредседателя областного суда. Его обязанности легли на заместителя Дмитрия Белоусова.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин своим указом назначил нового зампредседателя Курганского областного суда. Судья Банников получил полномочия на шестилетний срок.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.