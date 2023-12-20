Россия и Китай подвели итоги торгового партнерства в 2023 году

20 декабря 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 трлн рублей, отметил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году отметился новым рекордом. При этом правительствам двух стран удалось досрочно перевыполнить планы, которые определили для них президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщил во время беседы с господином Си 20 декабря в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин, «непростые вызовы» были успешно преодолены. «Торгово-экономического сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами. Мы вышли на новый уровень: товарооборот составил 18 триллионов рублей, или 1,5 триллиона китайских юаней», — отметил Мишустин. Российский премьер в своем выступлении оперировал цифрами именно в национальных валютах партнеров. Накануне, во время встречи со своим китайским коллегой Ли Цяном он сообщил, что РФ и КНР почти полностью избавились от долларизации во взаимных расчетах. Однако председатель Си пока называет цифры в американской валюте — это 281,2 млрд долларов. Сегодня Мишустин также отметил, что неплохих результатов удалось достичь в инвестиционной сфере. В общей сложности Россия и Китай реализуют 80 проектов, стоимость которых составляет 20 трлн рублей. Статья по теме Зачем Мишустин второй раз в 2023 году прилетел в Пекин Премьер поздравил председателя Си и его команду с наступающим Новым годом. Он сказал, что для жителей России это любимый праздник, который отмечается в кругу семьи, близких, и поблагодарил за «добрые отношения и конструктивную работу». Мишустин выразил надежду, что сотрудничество России и Китая и в Год дракона будет не менее эффективным. В марте, когда председатель Си приезжал в Москву с государственным визитом, президент Владимир Путин отмечал, что по итогам 2022-го товарооборот между РФ и КНР достиг 185 млрд долларов. Лидеры поставили своим правительствам цель — достичь объема в 200 млрд долларов (это вдвое больше, чем было в 2018 году). О заметном росте объемов торговли премьер Мишустин сообщил Си Цзиньпину уже в мае во время их беседы в Пекине. Тогда же Мишустин пообещал перевыполнить эти планы. На встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в октябре, которая состоялась в Бишкеке, премьер сказал, что за 9 месяцев объем торговли увеличился на 27% к уровню прошлого года и составил 16 трлн рублей, или 1,2 трлн юаней. Как пояснила URA.RU директор департамента международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская, ключевой сферой сотрудничества и товарооборота между Россией и КНР в последние годы стала энергетика — это поставки угля, нефти, газа. Вместе с тем, по мнению ряда опрошенных URA.RU экспертов, если бы РФ поставляла не сырье, а готовую продукцию (та самая высокая добавленная стоимость) — и объемы товарооборота, и доля в нем российской стороны были бы еще выше. Достигнутые показатели товарооборота — еще не предел, убежден глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По мнению эксперта, он будет обеспечен за счет улучшения своей структуры. Также многое будет зависеть от степени снижения административных барьеров с обеих сторон — это позитивно будет отражаться на росте товарооборота. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году отметился новым рекордом. При этом правительствам двух стран удалось досрочно перевыполнить планы, которые определили для них президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщил во время беседы с господином Си 20 декабря в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин, «непростые вызовы» были успешно преодолены. «Торгово-экономического сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами. Мы вышли на новый уровень: товарооборот составил 18 триллионов рублей, или 1,5 триллиона китайских юаней», — отметил Мишустин. Российский премьер в своем выступлении оперировал цифрами именно в национальных валютах партнеров. Накануне, во время встречи со своим китайским коллегой Ли Цяном он сообщил, что РФ и КНР почти полностью избавились от долларизации во взаимных расчетах. Однако председатель Си пока называет цифры в американской валюте — это 281,2 млрд долларов. Сегодня Мишустин также отметил, что неплохих результатов удалось достичь в инвестиционной сфере. В общей сложности Россия и Китай реализуют 80 проектов, стоимость которых составляет 20 трлн рублей. Премьер поздравил председателя Си и его команду с наступающим Новым годом. Он сказал, что для жителей России это любимый праздник, который отмечается в кругу семьи, близких, и поблагодарил за «добрые отношения и конструктивную работу». Мишустин выразил надежду, что сотрудничество России и Китая и в Год дракона будет не менее эффективным. В марте, когда председатель Си приезжал в Москву с государственным визитом, президент Владимир Путин отмечал, что по итогам 2022-го товарооборот между РФ и КНР достиг 185 млрд долларов. Лидеры поставили своим правительствам цель — достичь объема в 200 млрд долларов (это вдвое больше, чем было в 2018 году). О заметном росте объемов торговли премьер Мишустин сообщил Си Цзиньпину уже в мае во время их беседы в Пекине. Тогда же Мишустин пообещал перевыполнить эти планы. На встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в октябре, которая состоялась в Бишкеке, премьер сказал, что за 9 месяцев объем торговли увеличился на 27% к уровню прошлого года и составил 16 трлн рублей, или 1,2 трлн юаней. Как пояснила URA.RU директор департамента международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская, ключевой сферой сотрудничества и товарооборота между Россией и КНР в последние годы стала энергетика — это поставки угля, нефти, газа. Вместе с тем, по мнению ряда опрошенных URA.RU экспертов, если бы РФ поставляла не сырье, а готовую продукцию (та самая высокая добавленная стоимость) — и объемы товарооборота, и доля в нем российской стороны были бы еще выше. Достигнутые показатели товарооборота — еще не предел, убежден глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По мнению эксперта, он будет обеспечен за счет улучшения своей структуры. Также многое будет зависеть от степени снижения административных барьеров с обеих сторон — это позитивно будет отражаться на росте товарооборота.