Зачем Мишустин второй раз в 2023 году прилетел в Пекин

Китай надеется изменить отношение россиян к своей экономике

19 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Эксперты объяснили причины участившихся контактов Михаила Мишустина с его китайским коллегой Ли Цяном Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Михаил Мишустин второй раз в этом году прилетел в Китай на регулярную встречу со своим коллегой Ли Цяном. Аналитики объясняют, что этот год выдался непростым для обеих стран. Запад продолжает нагнетать ситуацию не только вокруг России, но и в АТР. Тем не менее, РФ выстояла в санкционной атаке, а Китай, потерявший часть экспорта в страны Запада, значительно нарастил поставки в РФ. Действия США и ЕС только усиливают экономический, да и политический союз двух держав, уверены эксперты. 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая прошла в Доме народных собраний. Он расположен в центре Пекина, на площади Тяньаньмэнь. Его называют также самым большим в мире домом для заседаний. В октябре там же состоялся форум «Один пояс, один путь», и там же президент Владимир Путин встречался со своим другом, председателем КНР Си Цзиньпином. Встречи премьеров России и Китая стали регулярными Фото: Георгий Бергал © URA.RU В составе российской делегации были первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министры Максим Решетников, Виталий Савельев и Антон Силуанов. В начале встречи Мишустин выразил коллеге Ли Цяну соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения на юге Китая. Он передал слова Путина о том, что в случае необходимости РФ готова прислать своих спасателей для помощи в ликвидации последствий бедствия. После Мишустин перешел непосредственно к теме переговоров. Он подчеркнул, что РФ и КНР развивают «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Основа их модели сотрудничества — «взаимоуважительный, равноправный, доверительный диалог». В современных геополитических условиях «отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность», подчеркнул Мишустин. «Взаимодействие между нашими странами находится на самом высоком уровне за всю историю и продолжает динамично развиваться. Значимую роль играют механизмы регулярных встреч. По правительственной линии мы выполняем стратегические задачи, которые поставили президент России и председатель КНР. Главное — вывести наше экономическое и инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры», — отметил Мишустин. Рубли и юани почти полностью вытеснили доллары из взаимных расчетов, заявил Михаил Мишустина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он особо подчеркнул, что страны наращивают долю расчетов в национальных валютах. Если в 2022 году таких было около 20%, теперь — стороны «практически полностью избавились в расчетах от валют третьих стран». Мишустин добавил, что это говорит «о практически полной дедолларизации экономических связей». Важно и то, что задача по увеличению товарооборота до 200 млрд долларов правительствами РФ и КНР выполнена досрочно. Укрепляются контакты между российским и китайским бизнесом. «Создаем комфортные условия для работы на рынках России и Китая», — отметил премьер. По его словам, для дальнейшего развития кооперации «открываются дополнительные возможности», российские власти приветствуют «активность китайского бизнеса на своем рынке». В свою очередь, руководство Китая облегчает доступ инвесторов из РФ на рынки Поднебесной. Перспективных отраслей предостаточно — это и сельское хозяйство, и логистика, и высокие технологии. Мишустин особо подчеркнул, что связка РФ и КНР «является стабилизирующим фактором в мире, по-настоящему движущей силой формирования нового многополярного мироустройства». Российские власти возлагают большие надежды на 2024 год, когда в одном из крупнейших международных объединений — БРИКС — будет председательствовать РФ. Статья по теме Россия и КНР договорились, как будут укреплять связи до 2030 года По итогам встречи было подписано 10 документов, в том числе совместное коммюнике, протоколы заседаний профильных комиссий, меморандум между таможнями двух РФ и КНР, ряд документов между Россельхознадзором и китайской таможней, а также меморандум о взаимопонимании между антимонопольными ведомствами двух стран. Декабрьский визит Мишустина в Пекин — второй в этом году. Первый состоялся в мае — через два месяца после государственного визита в Москву председателя КНР и его переговоров с президентом РФ. Тогда, в марте, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором обозначили 8 направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Они касаются развития отношений в торговле, финансах, логистике, энергетике, в промышленности, технологиях, инновациях и в АПК. Дом народных собраний в Пекине традиционно становится местом самых важных переговоров между РФ и КНР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Обновление совместного плана действий проходило в течение всего года на уровне глав правительств (Мишустин с Ли Цяном встречались два раза в Пекине, один — в Бишкеке) и профильных комиссий. Всего их пять: по подготовке регулярных встреч, по гуманитарному сотрудничеству, по энергетическому сотрудничеству, по инвестиционному сотрудничеству, по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Итоговую встречу премьеры, как правило, проводят в конце года. Если год назад регулярная встреча прошла в онлайн-формате, сегодняшняя, 28-я по счету, — в живую: главы имели возможность пожать друг другу руки и пообщаться, глядя глаза в глаза и сидя за одним столом. Впрочем, как сказал URA.RU зампред комитета Совфеда по международной политике Андрей Климов, это — не столько выработка чего-то кардинально нового, сколько продолжение диалога и его развитие. «У России и Китая диалог настолько налажен, что его механизм близок к идеальному. Политический уровень — это наши лидеры, дальше — Мишустин и его китайский коллега, затем — министерства и ведомства двух стран, — пояснил сенатор. — Стратегические параметры основательно прописаны были раньше. Но есть вопросы, которые зависят от текущей конъюнктуры. Поэтому главы правительств встречаются, вносят коррективы. А по уточненной стратегии принимаются уже конкретные управленческие решения». Каркас сотрудничества РФ и КНР создан, подтверждает доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Петр Мозиас. Поддержка торговли, обмен госинвестициями, совместные комиссии, которые отражают интересы каждой из сторон — это работает. И нет ничего странного, по мнению эксперта, в том, что главы правительств встречаются несколько раз в год. «Объем российско-китайской торговли сегодня даже больше, чем у Китая с некоторыми крупными западноевропейскими странами. Для России Китай — это ведущий торгово-экономический партнер. Поскольку масштабы большие, нужно постоянное согласование интересов», — объясняет эксперт. Своими геополитическими и геоэкономическими играми США и их союзники только усиливают связку России и Китая, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для России, отмечают опрошенные URA.RU эксперты, важными являются инвестиционные вопросы. По мнению доцента факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Андрея Куликова, с точки зрения вливания российских инвестиций в экономику Китая «пока правит бал инерция, так как большинством предпринимателей из РФ воспринимают КНР как торгового партнера, а не как объект для инвестиций». «Китай открыт для инвестиционного сотрудничества и заинтересован в привлечении иностранного капитала: для этого снимаются бюрократические препоны и барьеры. Но процесс требует обкатки для обеих сторон», — считает Куликов. Тем более что обе экономики оказались в непростых условиях. Россия находится под рекордным количеством санкций, в том числе в финансовой сфере. Китай несколько лет переживает снижение темпов экономического развития, сталкивается с выводом западных производств в более дешевые страны азиатского региона и тоже с санкциями США, правда, лишь в отношении отдельных компаний. Только оказывать такое массированное давление, как на РФ, на Китай коллективный Запад пока не готов, поскольку их экономические связи слишком тесные, пояснил URA.RU профессор ВШЭ Сергей Цыплаков. Но как будет дальше — никто не знает, а напряжение в АТР возрастает, и соседям нужно укреплять взаимодействие. «Весовые категории экономик России и Китая разные. Мы оказались все-таки в более сложной ситуации из-за высокого уровня санкционного давления. Но и Китай столкнулся с сокращением инвестиций, со снижением экспорта на Запад. Поэтому правительства обеих стран заинтересованы в дальнейшем выстраивании отношений — это в первую очередь оптимизация торговых связей и инвестиционное сотрудничество (то, что определили лидеры РФ и КНР в марте этого года)», — отмечает Цыплаков. Статья по теме «План правительства сглаживает урон от ухода западного капитала» Впереди у премьер-министра еще встреча с председателем Си Цзиньпином. Их беседа пройдет уже 20 декабря. После Мишустин вернется в Москву. 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Премьер-министр Михаил Мишустин второй раз в этом году прилетел в Китай на регулярную встречу со своим коллегой Ли Цяном. Аналитики объясняют, что этот год выдался непростым для обеих стран. Запад продолжает нагнетать ситуацию не только вокруг России, но и в АТР. Тем не менее, РФ выстояла в санкционной атаке, а Китай, потерявший часть экспорта в страны Запада, значительно нарастил поставки в РФ. Действия США и ЕС только усиливают экономический, да и политический союз двух держав, уверены эксперты. 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая прошла в Доме народных собраний. Он расположен в центре Пекина, на площади Тяньаньмэнь. Его называют также самым большим в мире домом для заседаний. В октябре там же состоялся форум «Один пояс, один путь», и там же президент Владимир Путин встречался со своим другом, председателем КНР Си Цзиньпином. В составе российской делегации были первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министры Максим Решетников, Виталий Савельев и Антон Силуанов. В начале встречи Мишустин выразил коллеге Ли Цяну соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения на юге Китая. Он передал слова Путина о том, что в случае необходимости РФ готова прислать своих спасателей для помощи в ликвидации последствий бедствия. После Мишустин перешел непосредственно к теме переговоров. Он подчеркнул, что РФ и КНР развивают «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Основа их модели сотрудничества — «взаимоуважительный, равноправный, доверительный диалог». В современных геополитических условиях «отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность», подчеркнул Мишустин. «Взаимодействие между нашими странами находится на самом высоком уровне за всю историю и продолжает динамично развиваться. Значимую роль играют механизмы регулярных встреч. По правительственной линии мы выполняем стратегические задачи, которые поставили президент России и председатель КНР. Он особо подчеркнул, что страны наращивают долю расчетов в национальных валютах. Если в 2022 году таких было около 20%, теперь — стороны «практически полностью избавились в расчетах от валют третьих стран». Мишустин добавил, что это говорит «о практически полной дедолларизации экономических связей». Важно и то, что задача по увеличению товарооборота до 200 млрд долларов правительствами РФ и КНР выполнена досрочно. Укрепляются контакты между российским и китайским бизнесом. «Создаем комфортные условия для работы на рынках России и Китая», — отметил премьер. По его словам, для дальнейшего развития кооперации «открываются дополнительные возможности», российские власти приветствуют «активность китайского бизнеса на своем рынке». В свою очередь, руководство Китая облегчает доступ инвесторов из РФ на рынки Поднебесной. Перспективных отраслей предостаточно — это и сельское хозяйство, и логистика, и высокие технологии. По итогам встречи было подписано 10 документов, в том числе совместное коммюнике, протоколы заседаний профильных комиссий, меморандум между таможнями двух РФ и КНР, ряд документов между Россельхознадзором и китайской таможней, а также меморандум о взаимопонимании между антимонопольными ведомствами двух стран. Декабрьский визит Мишустина в Пекин — второй в этом году. Первый состоялся в мае — через два месяца после государственного визита в Москву председателя КНР и его переговоров с президентом РФ. Тогда, в марте, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором обозначили 8 направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Они касаются развития отношений в торговле, финансах, логистике, энергетике, в промышленности, технологиях, инновациях и в АПК. Обновление совместного плана действий проходило в течение всего года на уровне глав правительств (Мишустин с Ли Цяном встречались два раза в Пекине, один — в Бишкеке) и профильных комиссий. Всего их пять: по подготовке регулярных встреч, по гуманитарному сотрудничеству, по энергетическому сотрудничеству, по инвестиционному сотрудничеству, по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Итоговую встречу премьеры, как правило, проводят в конце года. Если год назад регулярная встреча прошла в онлайн-формате, сегодняшняя, 28-я по счету, — в живую: главы имели возможность пожать друг другу руки и пообщаться, глядя глаза в глаза и сидя за одним столом. Впрочем, как сказал URA.RU зампред комитета Совфеда по международной политике Андрей Климов, это — не столько выработка чего-то кардинально нового, сколько продолжение диалога и его развитие. «У России и Китая диалог настолько налажен, что его механизм близок к идеальному. Политический уровень — это наши лидеры, дальше — Мишустин и его китайский коллега, затем — министерства и ведомства двух стран, — пояснил сенатор. — Каркас сотрудничества РФ и КНР создан, подтверждает доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Петр Мозиас. Поддержка торговли, обмен госинвестициями, совместные комиссии, которые отражают интересы каждой из сторон — это работает. И нет ничего странного, по мнению эксперта, в том, что главы правительств встречаются несколько раз в год. «Объем российско-китайской торговли сегодня даже больше, чем у Китая с некоторыми крупными западноевропейскими странами. Для России Китай — это ведущий торгово-экономический партнер. Поскольку масштабы большие, нужно постоянное согласование интересов», — объясняет эксперт. Для России, отмечают опрошенные URA.RU эксперты, важными являются инвестиционные вопросы. По мнению доцента факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Андрея Куликова, с точки зрения вливания российских инвестиций в экономику Китая «пока правит бал инерция, так как большинством предпринимателей из РФ воспринимают КНР как торгового партнера, а не как объект для инвестиций». «Китай открыт для инвестиционного сотрудничества и заинтересован в привлечении иностранного капитала: для этого снимаются бюрократические препоны и барьеры. Но процесс требует обкатки для обеих сторон», — считает Куликов. Тем более что обе экономики оказались в непростых условиях. Россия находится под рекордным количеством санкций, в том числе в финансовой сфере. Китай несколько лет переживает снижение темпов экономического развития, сталкивается с выводом западных производств в более дешевые страны азиатского региона и тоже с санкциями США, правда, лишь в отношении отдельных компаний. Только оказывать такое массированное давление, как на РФ, на Китай коллективный Запад пока не готов, поскольку их экономические связи слишком тесные, пояснил URA.RU профессор ВШЭ Сергей Цыплаков. Но как будет дальше — никто не знает, а напряжение в АТР возрастает, и соседям нужно укреплять взаимодействие. «Весовые категории экономик России и Китая разные. Впереди у премьер-министра еще встреча с председателем Си Цзиньпином. Их беседа пройдет уже 20 декабря. После Мишустин вернется в Москву.