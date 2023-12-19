Ограничения введены для большегрузов, такси и автобусов
На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области и у границы с Республикой Башкортостан 20 декабря закрыли движение для большегрузов, автобусов и такси из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На трассе М-5 „Урал“ с км 1548 до км 1799 вводится временное ограничение движения для автобусов, грузового транспорта и такси. Движение будет ограничено с 11:00 до ориентировочно 15:00 20 декабря», — уточнили URA.RU в Упрдоре.
Причиной стало ограничение видимости из-за снегопадов и низовых метелей. Кадрами непогоды на трассе поделилась пресс-служба госавтоинспекции региона.
Ограничение движения на М-5 ввели с 1548 км по 1779 км
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