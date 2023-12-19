19 декабря 2023

В Челябинской области на трассе М-5 у границы с Башкирией ограничили движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Ограничения введены для большегрузов, такси и автобусов Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области и у границы с Республикой Башкортостан 20 декабря закрыли движение для большегрузов, автобусов и такси из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На трассе М-5 „Урал“ с км 1548 до км 1799 вводится временное ограничение движения для автобусов, грузового транспорта и такси. Движение будет ограничено с 11:00 до ориентировочно 15:00 20 декабря», — уточнили URA.RU в Упрдоре.

Причиной стало ограничение видимости из-за снегопадов и низовых метелей. Кадрами непогоды на трассе поделилась пресс-служба госавтоинспекции региона.

Ограничение движения на М-5 ввели с 1548 км по 1779 км
Ограничение движения на М-5 ввели с 1548 км по 1779 км

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На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области и у границы с Республикой Башкортостан 20 декабря закрыли движение для большегрузов, автобусов и такси из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На трассе М-5 „Урал“ с км 1548 до км 1799 вводится временное ограничение движения для автобусов, грузового транспорта и такси. Движение будет ограничено с 11:00 до ориентировочно 15:00 20 декабря», — уточнили URA.RU в Упрдоре. Причиной стало ограничение видимости из-за снегопадов и низовых метелей. Кадрами непогоды на трассе поделилась пресс-служба госавтоинспекции региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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