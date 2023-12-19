Суд по делу осужденного свердловского опера-героя сорвался. Фото

Суд не рассмотрел жалобу осужденного свердловского полицейского Белоконного

20 декабря 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Рассматривать апелляцию Руслана Белоконного будут в 2024 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловском областном суде не рассмотрели апелляционную жалобу бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, осужденного за превышение полномочий. Причина — неявка других фигурантов дела. На судебном заседании присутствовал корреспондент URA.RU. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 20 сентября признал Белоконного виновным по статье о превышении полномочий. Ему назначили два года исправительных работ. Защита экс-полицейского подала апелляцию в Свердловский облсуд. Жалобу будут рассматривать в 2024 году, потому что другие участники дела — Павел Долганов и Илья Яшин не явились на заседание. Первый — заболел, второй, предварительно, не пришел по семейным обстоятельствам. В облсуде Белоконный заявил об отводе судьи Андрея Калинина, который якобы знаком с судьей Тагилстроевского суда Юлией Гусевой. Она принимала участие в судебных процессах в Нижнем Тагиле. «Честно, конечно, не доверяю суду. Три раза я выигрывал суд, но все три раза [Тагилстроевский суд] отклонял решения. Судья Гусева [в начале 2024-го] переходит в Свердловский облсуд, [поэтому] я не доверяю [вашему] решению. Про ее переход знают все, чего я буду стесняться говорить?» — пояснил Белоконный, отвечая на вопрос Калинина. Тот уточнил, что Белоконный считает, что Гусева может повлиять на решение суда. Отвод Белоконного парировала нижнетагильский прокурор: «Отвод абсолютно необоснованный, но это обычное поведение [Белоконного] на всех процессах. Он не привел ни одного юридического основания для отвода. Полагаю, что удовлетворять его нельзя», — сказала гособвинитель. Отвод отклонили. Также в суде стало известно, что соглашение Белоконного с адвокатом Алексеем Усатовым закончилось, но защитник все равно присутствовал в зале. «У нас разве можно без защитника защищаться?» — ехидно ответил на вопрос судьи Белоконный. Скорее всего, к следующему процессу бывший опер и защитник заключат новый договор. Белоконный отметил, что в суде хотел попросить еще раз показать видео с допросов, чтобы доказать этим свою невиновность. Это он пояснил в разговоре с корреспондентом URA.RU. Эпизод, за который осудили Белоконного, произошел в 2020 году в Нижнем Тагиле. По данным следствия, он вместе с Михаилом Фельбушем, Долгановым и Яшиным подменили результаты медицинского освидетельствования тренера, который был задержан пьяным. Разбирательство шло почти три года. Во время вынесения приговора обвинение в фальсификации сняли, но превышение полномочий оставили. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у Белоконного случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело. Следующее заседание состоится уже в 2024 году Фото: Сергей Бодров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловском областном суде не рассмотрели апелляционную жалобу бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, осужденного за превышение полномочий. Причина — неявка других фигурантов дела. На судебном заседании присутствовал корреспондент URA.RU. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 20 сентября признал Белоконного виновным по статье о превышении полномочий. Ему назначили два года исправительных работ. Защита экс-полицейского подала апелляцию в Свердловский облсуд. Жалобу будут рассматривать в 2024 году, потому что другие участники дела — Павел Долганов и Илья Яшин не явились на заседание. Первый — заболел, второй, предварительно, не пришел по семейным обстоятельствам. В облсуде Белоконный заявил об отводе судьи Андрея Калинина, который якобы знаком с судьей Тагилстроевского суда Юлией Гусевой. Она принимала участие в судебных процессах в Нижнем Тагиле. «Честно, конечно, не доверяю суду. Три раза я выигрывал суд, но все три раза [Тагилстроевский суд] отклонял решения. Судья Гусева [в начале 2024-го] переходит в Свердловский облсуд, [поэтому] я не доверяю [вашему] решению. Про ее переход знают все, чего я буду стесняться говорить?» — пояснил Белоконный, отвечая на вопрос Калинина. Тот уточнил, что Белоконный считает, что Гусева может повлиять на решение суда. Отвод Белоконного парировала нижнетагильский прокурор: «Отвод абсолютно необоснованный, но это обычное поведение [Белоконного] на всех процессах. Он не привел ни одного юридического основания для отвода. Полагаю, что удовлетворять его нельзя», — сказала гособвинитель. Отвод отклонили. Также в суде стало известно, что соглашение Белоконного с адвокатом Алексеем Усатовым закончилось, но защитник все равно присутствовал в зале. «У нас разве можно без защитника защищаться?» — ехидно ответил на вопрос судьи Белоконный. Скорее всего, к следующему процессу бывший опер и защитник заключат новый договор. Белоконный отметил, что в суде хотел попросить еще раз показать видео с допросов, чтобы доказать этим свою невиновность. Это он пояснил в разговоре с корреспондентом URA.RU. Эпизод, за который осудили Белоконного, произошел в 2020 году в Нижнем Тагиле. По данным следствия, он вместе с Михаилом Фельбушем, Долгановым и Яшиным подменили результаты медицинского освидетельствования тренера, который был задержан пьяным. Разбирательство шло почти три года. Во время вынесения приговора обвинение в фальсификации сняли, но превышение полномочий оставили. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у Белоконного случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело.