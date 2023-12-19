19 декабря 2023

Жители Нижневартовска раскупили в магазинах куриные яйца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
Горожане заметили нехватку продукции сразу в нескольких торговых точках Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на дефицит куриных яиц. Горожане заметили нехватку продукции сразу в нескольких точках торговых сетей.

«Несмотря на рост цен, яйца разбирают. Например, в гипермаркете „Лента“ куриных яиц нет уже неделю, лишь перепелиные», — говорится в telegram-канале N1. В публикации уточняется, что нехватку яиц заметили и в гипермаркете «Магнит» на улице Ханты-Мансийской.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. На момент публикации новости ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало о похожей ситуации в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках тоже серьезно сократился.

Нижневартовцы пожаловались на нехватку яиц
Нижневартовцы пожаловались на нехватку яиц
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на дефицит куриных яиц. Горожане заметили нехватку продукции сразу в нескольких точках торговых сетей. «Несмотря на рост цен, яйца разбирают. Например, в гипермаркете „Лента“ куриных яиц нет уже неделю, лишь перепелиные», — говорится в telegram-канале N1. В публикации уточняется, что нехватку яиц заметили и в гипермаркете «Магнит» на улице Ханты-Мансийской. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. На момент публикации новости ответы получены не были. Ранее URA.RU рассказывало о похожей ситуации в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках тоже серьезно сократился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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