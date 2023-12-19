В Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на дефицит куриных яиц. Горожане заметили нехватку продукции сразу в нескольких точках торговых сетей.
«Несмотря на рост цен, яйца разбирают. Например, в гипермаркете „Лента“ куриных яиц нет уже неделю, лишь перепелиные», — говорится в telegram-канале N1. В публикации уточняется, что нехватку яиц заметили и в гипермаркете «Магнит» на улице Ханты-Мансийской.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. На момент публикации новости ответы получены не были.
Ранее URA.RU рассказывало о похожей ситуации в Сургуте. Тогда, по словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках тоже серьезно сократился.
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