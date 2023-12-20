«Псотинский мясник», зарубивший 12 человек, получил 19 лет колонии

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Маньяк, зарубивший 12 человек, получил 19 лет тюрьмы спустя почти 20 лет Фото:

Луховицкий районный суд Московской области приговорил Анатолия Маркова, которого окрестили «псотинским мясником», к 19 годам тюрьмы. Тот в 2002 году расправился с 12 жертвами при помощи топора. Об этом сообщили в суде.

«Луховицкий районный суд Московской области приговорил к 19 годам лишения свободы 50-летнего Анатолия Маркова, которого журналисты окрестили „псотинским мясником“ после того, как он с помощью топора расправился с 12 россиянами», — отметили в суде, передает «Лента.ру». Сообщник мужчины получил 17 лет тюрьмы. Следователи смогли выйти на след маньяка только в начале 2023 года.

В 2002 году Марков вместе со своим подельником гостил у знакомых в частном доме в деревне Псотино. Между ним и жильцами дома произошел конфликт, после чего «псотинский мясник» достал топор и лишил жизни пятерых человек. Далее он отправился к соседям и убил еще двоих. Спустя время список полнился жертвами из Рязанской области, Ставропольского края и Москвы.

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Луховицкий районный суд Московской области приговорил Анатолия Маркова, которого окрестили «псотинским мясником», к 19 годам тюрьмы. Тот в 2002 году расправился с 12 жертвами при помощи топора. Об этом сообщили в суде. «Луховицкий районный суд Московской области приговорил к 19 годам лишения свободы 50-летнего Анатолия Маркова, которого журналисты окрестили „псотинским мясником“ после того, как он с помощью топора расправился с 12 россиянами», — отметили в суде, передает «Лента.ру». Сообщник мужчины получил 17 лет тюрьмы. Следователи смогли выйти на след маньяка только в начале 2023 года. В 2002 году Марков вместе со своим подельником гостил у знакомых в частном доме в деревне Псотино. Между ним и жильцами дома произошел конфликт, после чего «псотинский мясник» достал топор и лишил жизни пятерых человек. Далее он отправился к соседям и убил еще двоих. Спустя время список полнился жертвами из Рязанской области, Ставропольского края и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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