«Псотинский мясник», зарубивший 12 человек, получил 19 лет колонии

20 декабря 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Маньяк, зарубивший 12 человек, получил 19 лет тюрьмы спустя почти 20 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Луховицкий районный суд Московской области приговорил Анатолия Маркова, которого окрестили «псотинским мясником», к 19 годам тюрьмы. Тот в 2002 году расправился с 12 жертвами при помощи топора. Об этом сообщили в суде. «Луховицкий районный суд Московской области приговорил к 19 годам лишения свободы 50-летнего Анатолия Маркова, которого журналисты окрестили „псотинским мясником“ после того, как он с помощью топора расправился с 12 россиянами», — отметили в суде, передает «Лента.ру». Сообщник мужчины получил 17 лет тюрьмы. Следователи смогли выйти на след маньяка только в начале 2023 года. В 2002 году Марков вместе со своим подельником гостил у знакомых в частном доме в деревне Псотино. Между ним и жильцами дома произошел конфликт, после чего «псотинский мясник» достал топор и лишил жизни пятерых человек. Далее он отправился к соседям и убил еще двоих. Спустя время список полнился жертвами из Рязанской области, Ставропольского края и Москвы.

Луховицкий районный суд Московской области приговорил Анатолия Маркова, которого окрестили «псотинским мясником», к 19 годам тюрьмы. Тот в 2002 году расправился с 12 жертвами при помощи топора. Об этом сообщили в суде. «Луховицкий районный суд Московской области приговорил к 19 годам лишения свободы 50-летнего Анатолия Маркова, которого журналисты окрестили „псотинским мясником“ после того, как он с помощью топора расправился с 12 россиянами», — отметили в суде, передает «Лента.ру». Сообщник мужчины получил 17 лет тюрьмы. Следователи смогли выйти на след маньяка только в начале 2023 года. В 2002 году Марков вместе со своим подельником гостил у знакомых в частном доме в деревне Псотино. Между ним и жильцами дома произошел конфликт, после чего «псотинский мясник» достал топор и лишил жизни пятерых человек. Далее он отправился к соседям и убил еще двоих. Спустя время список полнился жертвами из Рязанской области, Ставропольского края и Москвы.