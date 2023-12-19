Пермяки заметили разлив масла на реке у Яйвинской ГРЭС. Фото

20 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Масляное пятно растеклось по Яйве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители поселка Яйва (Пермский край) рассказали в соцсетях о масляном пятне на местной реке, которая растеклась от Яйвинской ГРЭС. Местные жители отмечают, что загрязнение уже почти дошло до Камы. Информация об этом и фото пятна опубликованы в группе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». «Кто в курсе про экологическую аварию на ЯГРЭС? Вся река в трансформаторном масле ниже плотины, пятна доходят уже до Камы, все в масляной пленке, масштабы просто колоссальные и не поправимые, кто ответственный за эту аварию и почему все молчат?» — пишет автор публикации. В пресс-службу ГРЭС направлен запрос. В комментариях некоторые подписчики отмечают, что масляные пятна доплыли по река до села Усть-Игум. «Масляные пятна есть уже в Подслудном и Усть-Игуме, весь берег ниже плотины в желтой корке», — пишет комментатор. Другие местные жители жалуются, что такое происходит не впервые и боятся за судьбу природы в округе. «От нашей реки уже ничего не осталось. Обмелела, рыбы почти нет, а та что осталась дохнет от жары. Вот только загрязнения нам и не хватало!», «Со льда масло не счистить, да и теплик вроде не замерзает. Что будет с живностью?» — беспокоятся яйвинцы. Яйвинская государственная районная электростанция (ГРЭС) — тепловая электростанция в поселке Яйва, которая обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия Верхнекамья, большинство из которых сосредоточено в Березниках и Соликамске. Собственником станции является «Юнипро», большая часть акций которой сейчас принадлежит России. Ранее акции компании были изъяты в пользу государства у немецкого концерна Uniper. Берег Яйвы покрылся желто-черной коркой «Подслушано Яйва» в vk.com (https://vk.com/overhearyaiva?w=wall-63715529_301789) По Яйве разлилось огромное масляное пятно «Подслушано Яйва» в vk.com (https://vk.com/overhearyaiva?w=wall-63715529_301789) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Яйва (Пермский край) рассказали в соцсетях о масляном пятне на местной реке, которая растеклась от Яйвинской ГРЭС. Местные жители отмечают, что загрязнение уже почти дошло до Камы. Информация об этом и фото пятна опубликованы в группе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». «Кто в курсе про экологическую аварию на ЯГРЭС? Вся река в трансформаторном масле ниже плотины, пятна доходят уже до Камы, все в масляной пленке, масштабы просто колоссальные и не поправимые, кто ответственный за эту аварию и почему все молчат?» — пишет автор публикации. В пресс-службу ГРЭС направлен запрос. В комментариях некоторые подписчики отмечают, что масляные пятна доплыли по река до села Усть-Игум. «Масляные пятна есть уже в Подслудном и Усть-Игуме, весь берег ниже плотины в желтой корке», — пишет комментатор. Другие местные жители жалуются, что такое происходит не впервые и боятся за судьбу природы в округе. «От нашей реки уже ничего не осталось. Обмелела, рыбы почти нет, а та что осталась дохнет от жары. Вот только загрязнения нам и не хватало!», «Со льда масло не счистить, да и теплик вроде не замерзает. Что будет с живностью?» — беспокоятся яйвинцы. Яйвинская государственная районная электростанция (ГРЭС) — тепловая электростанция в поселке Яйва, которая обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия Верхнекамья, большинство из которых сосредоточено в Березниках и Соликамске. Собственником станции является «Юнипро», большая часть акций которой сейчас принадлежит России. Ранее акции компании были изъяты в пользу государства у немецкого концерна Uniper.