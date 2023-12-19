19 декабря 2023

Из тюменских магазинов пропали перепелиные яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, перепелиные яйца
Перепелиные яйца исчезли на фоне подорожания куриных Фото:
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С прилавков тюменских магазинов начали пропадать перепелиные яйца. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию.

«Хотели купить упаковку перепелиных яиц. Их не оказалось как в продуктовых магазинах у дома, так и в крупных сетевых — „Ленте“ и „Ашане“. Продавцы разводят руками», — рассказали собеседники агентства.

Корреспондент агентства прошелся по местным супермаркетам. Перепелиных яиц не оказалось в магазинах «Пятерочка» и «Магнит». Продавцы рассказали, что яйца начали раскупать в преддверии праздников. Их срок хранения дольше куриных, поэтому горожане, во избежание дефицита, начали запасаться ими впрок.

Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени заявили о дефиците куриного мяса и яиц. Вслед за дефицитом последовал и рост цен, в том числе и на яйца.

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С прилавков тюменских магазинов начали пропадать перепелиные яйца. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию. «Хотели купить упаковку перепелиных яиц. Их не оказалось как в продуктовых магазинах у дома, так и в крупных сетевых — „Ленте“ и „Ашане“. Продавцы разводят руками», — рассказали собеседники агентства. Корреспондент агентства прошелся по местным супермаркетам. Перепелиных яиц не оказалось в магазинах «Пятерочка» и «Магнит». Продавцы рассказали, что яйца начали раскупать в преддверии праздников. Их срок хранения дольше куриных, поэтому горожане, во избежание дефицита, начали запасаться ими впрок. Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени заявили о дефиците куриного мяса и яиц. Вслед за дефицитом последовал и рост цен, в том числе и на яйца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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