Из тюменских магазинов пропали перепелиные яйца

С прилавков тюменских магазинов начали пропадать перепелиные яйца. Об этом сообщили читатели агентства, обратившиеся в редакцию.
«Хотели купить упаковку перепелиных яиц. Их не оказалось как в продуктовых магазинах у дома, так и в крупных сетевых — „Ленте“ и „Ашане“. Продавцы разводят руками», — рассказали собеседники агентства.
Корреспондент агентства прошелся по местным супермаркетам. Перепелиных яиц не оказалось в магазинах «Пятерочка» и «Магнит». Продавцы рассказали, что яйца начали раскупать в преддверии праздников. Их срок хранения дольше куриных, поэтому горожане, во избежание дефицита, начали запасаться ими впрок.
Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее в Тюмени заявили о дефиците куриного мяса и яиц. Вслед за дефицитом последовал и рост цен, в том числе и на яйца.
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