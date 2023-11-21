Тюменские фермеры в два раза подняли цены на курицу и яйца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, яйца, гнездо, куриные яйца, курица наседка
Из-за подорожания корма фермеры вынуждены были поднять цены на свою продукцию Фото:

Тюменские фермеры резко подняли цены на куриное мясо и яйца. Об этом сообщили читатели URA.RU, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость продуктов выросла почти в два раза.

«Вслед за супермаркетами цены на куриные яйца и курятину подняли также тюменские фермеры. Если раньше десяток яиц у них можно было приобрести за 100-120 рублей, то теперь дешевле 200 рублей не найдешь. Сами фермеры говорят, что это вынужденная мера: содержать птицу стало очень дорого. Тот же корм стал стоить значительно дороже, чем несколько месяцев назад», — сообщают читатели.

Ранее местные депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе. Депутаты обеспокоены ростом стоимости продукта и считают, что это бьет по простым гражданам. О повышении стоимости куриного мяса и яйца заговорили еще в начале октября.

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Тюменские фермеры резко подняли цены на куриное мясо и яйца. Об этом сообщили читатели URA.RU, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость продуктов выросла почти в два раза. «Вслед за супермаркетами цены на куриные яйца и курятину подняли также тюменские фермеры. Если раньше десяток яиц у них можно было приобрести за 100-120 рублей, то теперь дешевле 200 рублей не найдешь. Сами фермеры говорят, что это вынужденная мера: содержать птицу стало очень дорого. Тот же корм стал стоить значительно дороже, чем несколько месяцев назад», — сообщают читатели. Ранее местные депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе. Депутаты обеспокоены ростом стоимости продукта и считают, что это бьет по простым гражданам. О повышении стоимости куриного мяса и яйца заговорили еще в начале октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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