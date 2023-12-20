Уволенная главврач курганской больницы Федотова требует отмены приказа депздрава

В суде Кургана рассмотрят иск об увольнении главврача больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главврач курганского наркодиспансера Анна Федотова подала иск к департаменту здравоохранения. Она считает свое увольнение незаконным и намерена через суд восстановиться на службе. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. Категория — трудовые споры. Истец: Федотова Анна Николаевна. Ответчик: департамент здравоохранения Курганской области», — говорится в картотеке курганского горсуда. В пресс-службе суда подтвердили информацию и рассказали, что женщина требует восстановления на работе, а также выплату за вынужденный прогул и моральную компенсацию.

Предварительное слушание пройдет в первый рабочий день нового года. Федотова работала главным врачом наркодиспансера с февраля 2011 года. Осенью в больнице прошли обыски и женщина была арестована. В конце ноября на должность и. о. главного врача был назначен Павел Подорванов.

URA.RU обратилось в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать причины кадровых перестановок. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской больнице поменялся руководитель. Вместо арестованного главного врача Федотовой выполнять обязанности стал ее заместитель. Женщине продлили срок домашнего ареста еще на месяц.