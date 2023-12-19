В курганской больнице назначили нового главврача

В руководстве Курганского областного наркологического диспансера произошли изменения. Новым руководителем больницы стал Павел Подорванов, извещает сайт учреждения.
«Курганский областной наркологический диспансер. Администрация — ио главного врача — Подорванов П.А.», — гласит соответствующая рубрика портала учреждения. Ранее эту должность занимала Анна Федотова.
Согласно базе данных контрагентов, смена руководителя произошла в конце ноября. Редакция обратилась за комментариями в департамент здравоохранения. На момент опубликования новости ответ не был получен.
Прежний директор наркодиспансера была задержана по делу о взятках. По ходатайству следственных органов она была помещена под домашний арест.
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