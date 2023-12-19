19 декабря 2023

В курганской больнице назначили нового главврача

Руководителем курганского наркодиспансера назначили Павла Подорванова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, подорванов павел
В курганском наркодиспансере сменился руководитель Фото:

В руководстве Курганского областного наркологического диспансера произошли изменения. Новым руководителем больницы стал Павел Подорванов, извещает сайт учреждения.

«Курганский областной наркологический диспансер. Администрация — ио главного врача — Подорванов П.А.», — гласит соответствующая рубрика портала учреждения. Ранее эту должность занимала Анна Федотова.

Согласно базе данных контрагентов, смена руководителя произошла в конце ноября. Редакция обратилась за комментариями в департамент здравоохранения. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Прежний директор наркодиспансера была задержана по делу о взятках. По ходатайству следственных органов она была помещена под домашний арест.

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В руководстве Курганского областного наркологического диспансера произошли изменения. Новым руководителем больницы стал Павел Подорванов, извещает сайт учреждения. «Курганский областной наркологический диспансер. Администрация — ио главного врача — Подорванов П.А.», — гласит соответствующая рубрика портала учреждения. Ранее эту должность занимала Анна Федотова. Согласно базе данных контрагентов, смена руководителя произошла в конце ноября. Редакция обратилась за комментариями в департамент здравоохранения. На момент опубликования новости ответ не был получен. Прежний директор наркодиспансера была задержана по делу о взятках. По ходатайству следственных органов она была помещена под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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