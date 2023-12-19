Экс-главврач курганской больницы встретит Новый год под арестом

Бывшему главному врачу курганского наркодиспансера Анне Федотовой продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничения будут действовать до начала января будущего года. Об этом URA.RU сообщили в курганском городском суде.
«Мера пресечения в отношении Федотовой А.Н. продлена на месяц», — рассказали в пресс-службе суда в ответ на запрос. Арест продлили по 5 января 2024 года.
Женщину суд поместил под арест в октябре по ходатайству следствия. По данным источников редакции, главного врача подозревают во взяточничестве при заключении контрактов на ремонтные работы в наркологической клинике.
Ранее URA.RU сообщало, что в больнице, где прошли обыски силовиков, сменился руководитель. Исполняющим обязанности главного врача в конце ноября стал заместитель Павел Подорванов.
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