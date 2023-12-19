19 декабря 2023

Экс-главврач курганской больницы встретит Новый год под арестом

Бывшему главврачу курганской больницы Федотовой суд продлил домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН РФ по Свердловской области Максим Карагодин. Екатеринбург, фсин россии, жучок, определение местонахождения, датчик слежения, домашний арест
Бывшему начальнику курганской больницы продлили арест до января Фото:

Бывшему главному врачу курганского наркодиспансера Анне Федотовой продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничения будут действовать до начала января будущего года. Об этом URA.RU сообщили в курганском городском суде.

«Мера пресечения в отношении Федотовой А.Н. продлена на месяц», — рассказали в пресс-службе суда в ответ на запрос. Арест продлили по 5 января 2024 года.

Женщину суд поместил под арест в октябре по ходатайству следствия. По данным источников редакции, главного врача подозревают во взяточничестве при заключении контрактов на ремонтные работы в наркологической клинике.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице, где прошли обыски силовиков, сменился руководитель. Исполняющим обязанности главного врача в конце ноября стал заместитель Павел Подорванов.

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Бывшему главному врачу курганского наркодиспансера Анне Федотовой продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничения будут действовать до начала января будущего года. Об этом URA.RU сообщили в курганском городском суде. «Мера пресечения в отношении Федотовой А.Н. продлена на месяц», — рассказали в пресс-службе суда в ответ на запрос. Арест продлили по 5 января 2024 года. Женщину суд поместил под арест в октябре по ходатайству следствия. По данным источников редакции, главного врача подозревают во взяточничестве при заключении контрактов на ремонтные работы в наркологической клинике. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице, где прошли обыски силовиков, сменился руководитель. Исполняющим обязанности главного врача в конце ноября стал заместитель Павел Подорванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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