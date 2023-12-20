Мать девочки-маугли из Екатеринбурга объяснила, зачем в ее квартире были кресты

Екатеринбурженка из-за веры в бога хранила в квартире могильные кресты

20 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Подростка нашли среди крестов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Мать 13-летней девочки-маугли из Екатеринбурга рассказала, почему решила не отправлять дочь в школу и растила ее среди могильных крестов в квартире. Женщина связывает свои действия с верованием в бога. «Мы не всю жизнь были верующими, но в последнее время мы пришли к богу. Я надеюсь на божью помощь. У дочери стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она не переставая болеет все сильнее и сильнее» — сказала мать журналистам ОТВ. По словам соседей, девочку часто видели во дворе и подкармливали. О том, что она мало ест и не ходит в школу, знали многие жители дома. Ситуация вскрылась случайно — возбуждено уголовное дело.

Мать 13-летней девочки-маугли из Екатеринбурга рассказала, почему решила не отправлять дочь в школу и растила ее среди могильных крестов в квартире. Женщина связывает свои действия с верованием в бога. «Мы не всю жизнь были верующими, но в последнее время мы пришли к богу. Я надеюсь на божью помощь. У дочери стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она не переставая болеет все сильнее и сильнее» — сказала мать журналистам ОТВ. По словам соседей, девочку часто видели во дворе и подкармливали. О том, что она мало ест и не ходит в школу, знали многие жители дома. Ситуация вскрылась случайно — возбуждено уголовное дело.