Бастрыкин подключился к делу о девочке-«маугли» из Екатеринбурга

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин просит предоставить ему результаты проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по делу 13-летней девочки из Екатеринбурга. Ее мать не пускала ребенка учиться в школу и заставляла жить в квартире с могильными крестами. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следствие даст оценку, как содержалась девочки и почему не училась в школе.

Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Ребенок плохо питался и одевался, мать не давала ей учиться. Кроме этого, в доме был бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия.

Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура уже начали проверку. Детский омбудсмен Игорь Мороков заявил, что девочка сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по делу 13-летней девочки из Екатеринбурга. Ее мать не пускала ребенка учиться в школу и заставляла жить в квартире с могильными крестами. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Следствие даст оценку, как содержалась девочки и почему не училась в школе. Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Ребенок плохо питался и одевался, мать не давала ей учиться. Кроме этого, в доме был бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура уже начали проверку. Детский омбудсмен Игорь Мороков заявил, что девочка сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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