Губернатор Махонин высказал претензии к силовикам

20 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Прокуратура затягивает строительство крупных строек в крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что судебные процессы, которые инициирует прокуратура, приводят к затягиванию начала строительства крупных строек. В пример он привел территорию «Товарного двора». Об этом он сообщил на встрече с главными редокторами пермских СМИ. «Есть много инсинуаций со стороны правоохранительных органов», — заявил Махонин. Так, три года из-за судебного спора по иску прокуратуры пришлось отложить строительство спортивного комплекса в районе ДКЖ. Уточняется, что за это время, по его словам, стоимость объекта выросла с 12 до 20 млрд рублей. Спор власти выиграли, но удорожание комплекса им никто не компенсирует. Такая же история произошла со строительством онкоцентра. Ранее стало известно, что надзорные ведомства требуют признать незаконным концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что судебные процессы, которые инициирует прокуратура, приводят к затягиванию начала строительства крупных строек. В пример он привел территорию «Товарного двора». Об этом он сообщил на встрече с главными редокторами пермских СМИ. «Есть много инсинуаций со стороны правоохранительных органов», — заявил Махонин. Так, три года из-за судебного спора по иску прокуратуры пришлось отложить строительство спортивного комплекса в районе ДКЖ. Уточняется, что за это время, по его словам, стоимость объекта выросла с 12 до 20 млрд рублей. Спор власти выиграли, но удорожание комплекса им никто не компенсирует. Такая же история произошла со строительством онкоцентра. Ранее стало известно, что надзорные ведомства требуют признать незаконным концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми.