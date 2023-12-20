Свердловчане и челябинцы смогут дистанционно проголосовать на выборах президента

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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
Выборы президента в 2024 году будут трехдневными Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жители Свердловской и Челябинской областей без посещения избирательных участков смогут отдать голос за понравившегося кандидата на выборах президента. В этих регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«На выборах президента Российской Федерации ДЭГ будет проводиться в 29 регионах. Регионы, где будет применяться электронное голосование: <…> Свердловская область, Челябинская область», — сказано в telеgram-канале Центризбиркома.

Голосование на президентских выборах пройдет на специальном портале с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в любое удобное время.

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Жители Свердловской и Челябинской областей без посещения избирательных участков смогут отдать голос за понравившегося кандидата на выборах президента. В этих регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «На выборах президента Российской Федерации ДЭГ будет проводиться в 29 регионах. Регионы, где будет применяться электронное голосование: <…> Свердловская область, Челябинская область», — сказано в telеgram-канале Центризбиркома. Голосование на президентских выборах пройдет на специальном портале с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в любое удобное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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