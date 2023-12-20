Свердловчане и челябинцы смогут дистанционно проголосовать на выборах президента

20 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Выборы президента в 2024 году будут трехдневными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Свердловской и Челябинской областей без посещения избирательных участков смогут отдать голос за понравившегося кандидата на выборах президента. В этих регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «На выборах президента Российской Федерации ДЭГ будет проводиться в 29 регионах. Регионы, где будет применяться электронное голосование: <…> Свердловская область, Челябинская область», — сказано в telеgram-канале Центризбиркома. Голосование на президентских выборах пройдет на специальном портале с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в любое удобное время.

Жители Свердловской и Челябинской областей без посещения избирательных участков смогут отдать голос за понравившегося кандидата на выборах президента. В этих регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «На выборах президента Российской Федерации ДЭГ будет проводиться в 29 регионах. Регионы, где будет применяться электронное голосование: <…> Свердловская область, Челябинская область», — сказано в telеgram-канале Центризбиркома. Голосование на президентских выборах пройдет на специальном портале с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в любое удобное время.