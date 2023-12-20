Свердловчане и челябинцы смогут дистанционно проголосовать на выборах президента

Выборы президента в 2024 году будут трехдневными
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Жители Свердловской и Челябинской областей без посещения избирательных участков смогут отдать голос за понравившегося кандидата на выборах президента. В этих регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
«На выборах президента Российской Федерации ДЭГ будет проводиться в 29 регионах. Регионы, где будет применяться электронное голосование: <…> Свердловская область, Челябинская область», — сказано в telеgram-канале Центризбиркома.
Голосование на президентских выборах пройдет на
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.