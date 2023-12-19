19 декабря 2023

Авиарейс в Салехард задержан в аэропорту Шереметьево. Скрин

В аэропорту Шереметьево задерживается авиарейс в Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
Технический персонал аэропорта Шереметьево проверяет самолет в Салехард Фото:

В аэропорту Шереметьево задерживается вылет самолета в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Сова сказала».

«Рейс из Москвы в Салехард задержан по непонятным причинам. 35 минут пассажиры 132 рейса ждут вылет в окружную столицу. Из самолета не выпускают, пригласили технический персонал», — говорится в сообщении.

Вылет самолета был перенесен на 15:20 по московскому времени. Всех пассажиров перевозят в здание аэропорта.

Ранее URA.RU сообщило о задержки рейсов в аэропорту Домодедово, которые должны были отправиться в города ЯНАО. Причиной задержки стал беспилотник, который направлялся на Москву.

В аэропорту Шереметьево задерживается авиарейс в Салехард, 20 декабря
В аэропорту Шереметьево задерживается авиарейс в Салехард, 20 декабря
Фото:

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В аэропорту Шереметьево задерживается вылет самолета в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Сова сказала». «Рейс из Москвы в Салехард задержан по непонятным причинам. 35 минут пассажиры 132 рейса ждут вылет в окружную столицу. Из самолета не выпускают, пригласили технический персонал», — говорится в сообщении. Вылет самолета был перенесен на 15:20 по московскому времени. Всех пассажиров перевозят в здание аэропорта. Ранее URA.RU сообщило о задержки рейсов в аэропорту Домодедово, которые должны были отправиться в города ЯНАО. Причиной задержки стал беспилотник, который направлялся на Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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