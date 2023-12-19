Технический персонал аэропорта Шереметьево проверяет самолет в Салехард
В аэропорту Шереметьево задерживается вылет самолета в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «Сова сказала».
«Рейс из Москвы в Салехард задержан по непонятным причинам. 35 минут пассажиры 132 рейса ждут вылет в окружную столицу. Из самолета не выпускают, пригласили технический персонал», — говорится в сообщении.
Вылет самолета был перенесен на 15:20 по московскому времени. Всех пассажиров перевозят в здание аэропорта.
Ранее URA.RU сообщило о задержки рейсов в аэропорту Домодедово, которые должны были отправиться в города ЯНАО. Причиной задержки стал беспилотник, который направлялся на Москву.
В аэропорту Шереметьево задерживается авиарейс в Салехард, 20 декабря
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