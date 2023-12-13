Жители Ямала находились в задержанном самолете более двух часов
В аэропорту Домодедово задержали вылеты рейсов в несколько городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в telegram-канале «Сова сказала».
«Ямальцы просидели в самолете два с половиной часа, а затем всех пассажиров отправили обратно в аэропорт Домодедово. Причина задержки рейсов — беспилотник в Наро-Фоминском городском округе, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
Самолеты должны были вылететь в Новый Уренгой, Салехард и Надым. На данный момент удалось сбить дрон, пострадавших нет.
Табло вылета рейсов в аэропорту Домодедово
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