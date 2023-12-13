13 декабря 2023

Авиарейсы в ЯНАО задержали из-за БПЛА, направленного на Москву. Фото

Жители Салехарда, Надыма и Нового Уренгоя застряли в Москве из-за беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Жители Ямала находились в задержанном самолете более двух часов Фото:

В аэропорту Домодедово задержали вылеты рейсов в несколько городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в telegram-канале «Сова сказала».

«Ямальцы просидели в самолете два с половиной часа, а затем всех пассажиров отправили обратно в аэропорт Домодедово. Причина задержки рейсов — беспилотник в Наро-Фоминском городском округе, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Самолеты должны были вылететь в Новый Уренгой, Салехард и Надым. На данный момент удалось сбить дрон, пострадавших нет.

Табло вылета рейсов в аэропорту Домодедово
Табло вылета рейсов в аэропорту Домодедово
Фото:

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В аэропорту Домодедово задержали вылеты рейсов в несколько городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в telegram-канале «Сова сказала». «Ямальцы просидели в самолете два с половиной часа, а затем всех пассажиров отправили обратно в аэропорт Домодедово. Причина задержки рейсов — беспилотник в Наро-Фоминском городском округе, летевший на Москву», — говорится в сообщении. Самолеты должны были вылететь в Новый Уренгой, Салехард и Надым. На данный момент удалось сбить дрон, пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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