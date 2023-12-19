В Курганской области отчима отправили в колонию за побои ребенку

20 декабря 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Отчим также должен выплатить ребенку 100 тысяч рублей компенсации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель города Катайска Курганской области осужден на 3 года 10 месяцев колонии общего режима за систематическое избиение своего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Житель города Катайска признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), и п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мужчина, являясь отчимом несовершеннолетнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре 2022 года угрожал убийством пасынку», — сообщает ведомство. Отчим систематически избивал ребенка в период с апреля по май 2023 года. Суд назначил ему 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В пользу пострадавшего ребенка будет взыскана компенсация морального вреда — 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу. URA.RU писало, что в Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию. Жителя Мокроусовского района суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дочери он должен будет выплатить 20 тысяч рублей в счет компенсации за страдания.

Житель города Катайска Курганской области осужден на 3 года 10 месяцев колонии общего режима за систематическое избиение своего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Житель города Катайска признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), и п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мужчина, являясь отчимом несовершеннолетнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре 2022 года угрожал убийством пасынку», — сообщает ведомство. Отчим систематически избивал ребенка в период с апреля по май 2023 года. Суд назначил ему 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В пользу пострадавшего ребенка будет взыскана компенсация морального вреда — 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу. URA.RU писало, что в Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию. Жителя Мокроусовского района суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дочери он должен будет выплатить 20 тысяч рублей в счет компенсации за страдания.