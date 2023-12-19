19 декабря 2023

В Курганской области отчима отправили в колонию за побои ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Отчим также должен выплатить ребенку 100 тысяч рублей компенсации Фото:

Житель города Катайска Курганской области осужден на 3 года 10 месяцев колонии общего режима за систематическое избиение своего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Житель города Катайска признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), и п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мужчина, являясь отчимом несовершеннолетнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре 2022 года угрожал убийством пасынку», — сообщает ведомство.

Отчим систематически избивал ребенка в период с апреля по май 2023 года. Суд назначил ему 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В пользу пострадавшего ребенка будет взыскана компенсация морального вреда — 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

URA.RU писало, что в Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию. Жителя Мокроусовского района суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дочери он должен будет выплатить 20 тысяч рублей в счет компенсации за страдания.

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Житель города Катайска Курганской области осужден на 3 года 10 месяцев колонии общего режима за систематическое избиение своего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Житель города Катайска признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), и п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мужчина, являясь отчимом несовершеннолетнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре 2022 года угрожал убийством пасынку», — сообщает ведомство. Отчим систематически избивал ребенка в период с апреля по май 2023 года. Суд назначил ему 3 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В пользу пострадавшего ребенка будет взыскана компенсация морального вреда — 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу. URA.RU писало, что в Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию. Жителя Мокроусовского района суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дочери он должен будет выплатить 20 тысяч рублей в счет компенсации за страдания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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