Mash: на радио появится список запрещенных артистов с 2024 года

20 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Иностранные агенты перестанут попадать в эфир российских радиостанций с 2024 года, пишет Mash Фото: Александр Мамаев © URA.RU Начиная с 1 января 2024 года на российских радиостанциях введутся ограничения на попадание в эфире определенных артистов. Такие запреты связаны с тем, что некоторые из них являются иностранными агентами и лишились возможности выступать в России. «По нашей информации, с нового года вы не услышите в эфире музыкантов Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом), Земфиру (признана иноагентом в РФ), „Би-2“ (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Бориса Гребенщикова (минюстом внесен в реестр иноагентов), Макса Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и прочих», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее каждое радио самостоятельно решало, какую музыку вещать, но сейчас руководство некоторых независимых станций получило список запрещенных артистов. В результате, в плейлисте на 2024 год исключены иностранные агенты и те, кто высказывается против действий России. Сотрудники радиостанций опасаются, как это повлияет на рейтинги, так как популярных артистов планируют заменять новичками, передали в telegram-канале.

Начиная с 1 января 2024 года на российских радиостанциях введутся ограничения на попадание в эфире определенных артистов. Такие запреты связаны с тем, что некоторые из них являются иностранными агентами и лишились возможности выступать в России. «По нашей информации, с нового года вы не услышите в эфире музыкантов Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом), Земфиру (признана иноагентом в РФ), „Би-2“ (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Бориса Гребенщикова (минюстом внесен в реестр иноагентов), Макса Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и прочих», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее каждое радио самостоятельно решало, какую музыку вещать, но сейчас руководство некоторых независимых станций получило список запрещенных артистов. В результате, в плейлисте на 2024 год исключены иностранные агенты и те, кто высказывается против действий России. Сотрудники радиостанций опасаются, как это повлияет на рейтинги, так как популярных артистов планируют заменять новичками, передали в telegram-канале.