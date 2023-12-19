Махонин обеспокоен ситуаций в пермском госуниверситете

Махонин доложил Фалькову о проблемах в пермском госуниверситете

20 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Махонин возглавляет наблюдательный совет ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин глубоко обеспокоен происходящим в пермском госуниверситете. Он даже рассказал об этом министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Об этом Махонин заявил на встрече с главными редакторами 20 декабря. «Скажу откровенно меня беспокоит происходящее в пермском университете. Я об этом сказал федеральному министру. Мы не можем не видеть, что происходит», — отметил Махонин. Он добавил, что не будет судить о правильности выбранных решений в части сокращения штата и оптимизации расходов в ПГНИУ. Но «все должно происходить максимально комфортно для людей». А сейчас в университете копится напряжение и, по данным Махонина, преподаватели хотят писать коллективное письмо на его имя. Также Махонин отметил, что наблюдательный совет вуза, который он возглавляет, не давал рекомендации новому ректору Игорю Германову на аттестацию в федеральном минобрнауки. По процедуре на аттестации у ректора должен быть этот документа, а также рекомендация совета ректоров и краевых властей. «Запроса не было», — пояснил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что пермский госуниверситет выбыл из топа престижных вузов РФ. В ПГНИУ идут сокращения персонала в связи с оптимизацией расходов и дефицитом бюджета вуза.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин глубоко обеспокоен происходящим в пермском госуниверситете. Он даже рассказал об этом министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Об этом Махонин заявил на встрече с главными редакторами 20 декабря. «Скажу откровенно меня беспокоит происходящее в пермском университете. Я об этом сказал федеральному министру. Мы не можем не видеть, что происходит», — отметил Махонин. Он добавил, что не будет судить о правильности выбранных решений в части сокращения штата и оптимизации расходов в ПГНИУ. Но «все должно происходить максимально комфортно для людей». А сейчас в университете копится напряжение и, по данным Махонина, преподаватели хотят писать коллективное письмо на его имя. Также Махонин отметил, что наблюдательный совет вуза, который он возглавляет, не давал рекомендации новому ректору Игорю Германову на аттестацию в федеральном минобрнауки. По процедуре на аттестации у ректора должен быть этот документа, а также рекомендация совета ректоров и краевых властей. «Запроса не было», — пояснил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что пермский госуниверситет выбыл из топа престижных вузов РФ. В ПГНИУ идут сокращения персонала в связи с оптимизацией расходов и дефицитом бюджета вуза.