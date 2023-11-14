В ПГНИУ опровергли массовое увольнение сотрудников

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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Сотрудникам предлагают перевестись на вакантные места Фото:

В Пермском государственном национальном исследовательском университете опровергли информацию о сокращении ста сотрудников. Уведомления об увольнении действительно получили ряд работников, но им всем предложили перевестись на другие должности, сообщил URA.RU источник в ПГНИУ.

«Из университета никого не выгоняют. Сокращения есть, но они не массовые. Всем, кому пришли уведомления о сокращении, предложили перейти на вакантные места. Эти слухи распускают обиженные сотрудники, которые не так давно судились с универом. Они сами себе выписывали надбавки и премии, а сейчас руководство вуза их отменило», — рассказал источник корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU рассказало, что в ПГНИУ планируются массовые увольнения сотрудников. В пресс-службе университета подтвердили, что в вузе идет оптимизация штатной численности сотрудников.

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете опровергли информацию о сокращении ста сотрудников. Уведомления об увольнении действительно получили ряд работников, но им всем предложили перевестись на другие должности, сообщил URA.RU источник в ПГНИУ. «Из университета никого не выгоняют. Сокращения есть, но они не массовые. Всем, кому пришли уведомления о сокращении, предложили перейти на вакантные места. Эти слухи распускают обиженные сотрудники, которые не так давно судились с универом. Они сами себе выписывали надбавки и премии, а сейчас руководство вуза их отменило», — рассказал источник корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что в ПГНИУ планируются массовые увольнения сотрудников. В пресс-службе университета подтвердили, что в вузе идет оптимизация штатной численности сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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