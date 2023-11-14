В ПГНИУ опровергли массовое увольнение сотрудников

Сотрудникам предлагают перевестись на вакантные места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском государственном национальном исследовательском университете опровергли информацию о сокращении ста сотрудников. Уведомления об увольнении действительно получили ряд работников, но им всем предложили перевестись на другие должности, сообщил URA.RU источник в ПГНИУ.

«Из университета никого не выгоняют. Сокращения есть, но они не массовые. Всем, кому пришли уведомления о сокращении, предложили перейти на вакантные места. Эти слухи распускают обиженные сотрудники, которые не так давно судились с универом. Они сами себе выписывали надбавки и премии, а сейчас руководство вуза их отменило», — рассказал источник корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU рассказало, что в ПГНИУ планируются массовые увольнения сотрудников. В пресс-службе университета подтвердили, что в вузе идет оптимизация штатной численности сотрудников.