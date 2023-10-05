Bloomberg: Киев оказался в безвыходной ситуации, ему придется просить мира

05 октября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Украине не хватает финансов и стране придется просить мира на невыгодных для нее условиях Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходной ситуации. Это связанно с возможным сокращением количества помощи со стороны США. Слова историка Хала Брэндса передает Bloomberg. «Даже при самом благоприятном исходе „самоустранение“ Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», — говорится в материале . Также отмечается, что другие западные державы могут помочь Киеву восполнить дефицит помощи от США. Но Западу не хватит арсеналов и финансов, чтобы снабжать Украину до 2025 года. В Киеве не знают точного ответа на вопрос о том, сколько еще времени западные страны будут поддерживать Зеленского, передают «Аргументы недели». Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты остановили отправку финансовой помощи для Украины. Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней. Киев просто не был включен в него. По мнению экспертов, причина прекращения оказания помощи для Украины заключается в том, что Запад мог устать от украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходной ситуации. Это связанно с возможным сокращением количества помощи со стороны США. Слова историка Хала Брэндса передает Bloomberg. «Даже при самом благоприятном исходе „самоустранение“ Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», — говорится в материале. Также отмечается, что другие западные державы могут помочь Киеву восполнить дефицит помощи от США. Но Западу не хватит арсеналов и финансов, чтобы снабжать Украину до 2025 года. В Киеве не знают точного ответа на вопрос о том, сколько еще времени западные страны будут поддерживать Зеленского, передают «Аргументы недели». Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты остановили отправку финансовой помощи для Украины. Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней. Киев просто не был включен в него. По мнению экспертов, причина прекращения оказания помощи для Украины заключается в том, что Запад мог устать от украинского конфликта.